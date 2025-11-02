ЦСКА загря за мача срещу Левски с победа над Монтана

ЦСКА успя да победи Монтана в двубоя между отборите от 14-тия кръг на Първа лига. „Червените“ се наложиха с 3:1 в последната си среща преди Вечното дерби срещу Левски. Най-очакваният двубой е насрочен за следващия уикенд – 8 ноември от 15:00 часа.

В днешния сблъсък между „червени“ и „сините“ – резултатът беше открит още в 11-тата минута с дебютното попадение на Бруно Жордао за ЦСКА. Португалецът стреля от дистанция, а преди това стражът на Монтана направи ключови спасявания.

Гостите изравниха чрез Филип Ежике още с първата си чиста ситуация през първото полувреме, дошла чак в 35‘ след центриране на Саломон. Тогава Лапеня и Делова не успяха да противодействат на нигериеца, а Лапоухов не успя да спре топката в близкия си ъгъл.

Още до края на първата част Леандро Годой оформи 2:1 от дузпа в 42-рата минута. След почивката ЦСКА се наложи да брани крехката си преднина, а Монтана имаше своите ситуации и дори нацели гредата веднъж.

В заключителните секунди на добавеното време се стигна до втора дузпа заради нарушение срещу Годой. Именно аржентинецът за втори път в срещата се нагърби с изпълнението и го направи успешно.

Ситуацията преди изпълнението беше прегледана и с ВАР и Соломон Джеймс беше изгонен с червен картон, вместо първоначалното официално предупреждение.

За ЦСКА това беше 16-а победа в шампионатен двубой над Монтана.

Сега това беше първа среща между отборите от пролетта на 2021 г. насам. Тогава в домакинство на „Армията“ ЦСКА разпиля съперника с 6:0. В герой за победителите се превърна Жорди Кайседо с двете си попадения в последните 60 секунди.

В неделя непосредствено преди Вечното дерби завръщането си в игра направи Улаус Скаршем, който прави дебют под ръководството на Христо Янев.