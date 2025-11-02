НА ЖИВО
          Декларация след декларация: Ботев Пловдив с ново становище

          "Всеки, който се опитва да омаловажи агресията на трибуните, всъщност насърчава нови прояви на насилие и руши моралните устои на българския футбол" - казаха от управата на "жълто-черните"

          Снимка: www.facebook.com/botevplovdiv
          Николай Минчев
          Ръководството на Ботев Пловдив изрази подкрепата си към Даниел Наумов. Още един път беше изразена клубната позиция във връзка с прекратеното дерби с Локомотив Пловдив в неделя. 

          „Във връзка с изявлението на нашия вратар Даниел Наумов относно прекратеното дерби на Пловдив, ПФК Ботев Пловдив категорично застава зад своя състезател и подкрепя напълно всяка дума, изразена в неговата позиция.

          Съжаляваме, че след инцидент, при който футболист бе ударен в главата с хвърлена бутилка от трибуните, фокусът се измести към опити за подмяна на фактите, внушения и клевети по адрес на пострадалия играч.

          Фактите са ясни и документирани от телевизионните кадри и медицинския екип на мача:
          Даниел Наумов бе реално ударен в главата и незабавно бе отведен за медицински преглед;
          Решението за прекратяване на двубоя не е било взето по негово искане, а е наложено от съдиите и делегата на срещата;

          Вратарят не е симулирал, не е отказал да продължи от страх, а просто не е бил в състояние да играе, според оценката на лекарския щаб.

          Категорично осъждаме опитите на отделни коментатори, медии и представители на другия клуб да изкривят истината, като внушават, че играчът е преиграл или е действал с цел провокация.
          Тези изявления са неприемливи, невярни и уронват престижа на професионален спортист, който винаги е показвал характер и уважение към играта.

          ПФК Ботев Пловдив ще предприеме всички необходими правни и институционални действия, за да защити името на своя футболист и на клуба, както и за да гарантира, че подобни инциденти няма да бъдат подценявани или омаловажавани.

          Здравето и сигурността на футболистите са над всичко.
          Всеки, който се опитва да омаловажи агресията на трибуните, всъщност насърчава нови прояви на насилие и руши моралните устои на българския футбол.

          ПФК Ботев Пловдив ще продължи да отстоява принципите на честна игра, уважение и безопасност, независимо от резултатите на терена“, написаха от „Колежа“ в социалните мрежи.

