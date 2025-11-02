НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 02.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Дяволът се върна на точния път и се окичи във вълча кожа

          0
          0
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Милан победи Рома на „Сан Сиро“ с 1:0 в дербито на 10-ия кръг в Серия А, благодарение на гол на Страхиня Павлович. С този успех „росонерите“ събраха 21 точки и излязоха на трето място във временното класиране, където „вълците“ вече са 4-и със същия актив.

          - Реклама -

          Първото по-сериозно положение в Милано бе за гостите, като в 17-ата минута Зеки Челик намери Пауло Дибала в наказателното поле, но неговият шут бе неточен.

          Милан нанесе своя удар в 39-ата минута, когато Рафаел Леао изведе Стахиня Павлович на стрелкова позиция в наказателното поле и защитникът хладнокръвно преодоля Миле Свилар – 1:0 за „росонерите“!

          Милан имаше нов страхотен шанс, но удар на Юсуф Фофана в 45-ата минута бе неточен.

          Втората част започна с шанс за Милан, но шут по тревата на Леао в 47-ата минута бе отразен от Свилар. Две минути след това стражът на „вълците“ отново бе на висота при изстрел на португалския техничар.

          Доминацията на Милан продължи, като в 50-ата минута Кристофър Нкунку уцели десния стълб на вратата на гостите!

          Хората на Масимилиано Алегри направиха още няколко пропуска чрез Давиде Бартесеги, Самуеле Ричи и Леао.

          Рома можеше да измъкне точка, след като получи дузпа за игра с ръка на Юсуф Фофана в 81-ата минута, но Майк Менян спаси изстрела от бялата точка на Пауло Дибала.

          До края на срещата така и не се стигна до нов гол и така Милан се върна към победите след две поредни равенства в Серия А, докато Рома допуска първо поражение след 2 последователни успеха в шампионата на Италия.

          Милан победи Рома на „Сан Сиро“ с 1:0 в дербито на 10-ия кръг в Серия А, благодарение на гол на Страхиня Павлович. С този успех „росонерите“ събраха 21 точки и излязоха на трето място във временното класиране, където „вълците“ вече са 4-и със същия актив.

          - Реклама -

          Първото по-сериозно положение в Милано бе за гостите, като в 17-ата минута Зеки Челик намери Пауло Дибала в наказателното поле, но неговият шут бе неточен.

          Милан нанесе своя удар в 39-ата минута, когато Рафаел Леао изведе Стахиня Павлович на стрелкова позиция в наказателното поле и защитникът хладнокръвно преодоля Миле Свилар – 1:0 за „росонерите“!

          Милан имаше нов страхотен шанс, но удар на Юсуф Фофана в 45-ата минута бе неточен.

          Втората част започна с шанс за Милан, но шут по тревата на Леао в 47-ата минута бе отразен от Свилар. Две минути след това стражът на „вълците“ отново бе на висота при изстрел на португалския техничар.

          Доминацията на Милан продължи, като в 50-ата минута Кристофър Нкунку уцели десния стълб на вратата на гостите!

          Хората на Масимилиано Алегри направиха още няколко пропуска чрез Давиде Бартесеги, Самуеле Ричи и Леао.

          Рома можеше да измъкне точка, след като получи дузпа за игра с ръка на Юсуф Фофана в 81-ата минута, но Майк Менян спаси изстрела от бялата точка на Пауло Дибала.

          До края на срещата така и не се стигна до нов гол и така Милан се върна към победите след две поредни равенства в Серия А, докато Рома допуска първо поражение след 2 последователни успеха в шампионата на Италия.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Барселона би Елче, Ламин Ямал си припомни какво е гол от игра

          Станимир Бакалов -
          Барселона победи Елче с 3:1 на Олимпийския стадион „Луис Компанис“ в мач от 11-ия кръг на Ла Лига. „Блаугранас“ събраха 25 точки на второто...
          Спорт

          Холанд продължава да мъкне Манчестър Сити на гръб

          Станимир Бакалов -
          Манчестър Сити победи Борнемут с 3:1 на „Етихад“ в мач от десетия кръг на Висшата лига. Ерлинг Холанд отбеляза два гола, благодарение на които...
          Спорт

          Нова грешна стъпка на Лудогорец

          Станимир Бакалов -
          Черно море и Лудогорец завършиха 0:0 в последния мач от неделната програма на 14-ия кръг в efbet Лига. Моряците нямат победа вече три поредни кръга след загуба...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions