Футболни резултати от събота

Шампионът на Англия Ливърпул най-после излезе от негативната серия, след като победи Астън Вила с 2:0 у дома. Малко по-рано през деня лидерът в класирането Арсенал продължи възходящото си представяне след успех над Бърнли. В другите първенства очаквани успехи постигнаха Реал Мадрид, Ювентус, Байерн Мюнхен и ПСЖ.

Англия – Премър лийг:

Брайтън – Лийдс 3:0

Бърнли – Арсенал 0:2

Кристъл Палас – Брентфорд 2:0

Фулъм – Уулвърхямптън 3:0

Нотингам – Манчестър Юнайтед 2:2

Тотнъм – Челси 0:1

Ливърпул – Астън Вила 2:0

Испания – Ла Лига:

Виляреал – Райо Валекано 4:0

Атлетико Мадрид – Севиля 3:0

Реал Сосиедад – Атлетик Билбао 3:2

Реал Мадрид – Валенсия 4:0

Германия – Бундеслига:

Хайденхайм – Айнтрахт Франкфурт 1:1

Майнц – Вердер 1:1

Лайпциг – Щутгарт 3:1

Санкт Паули – Борусия Мюнхенгладбах 0:4

Унион Берлин – Фрайбург 0:0

Байерн Мюнхен – Байер Леверкузен 3:0

Италия – Серия А:

Удинезе – Аталанта 1:0

Наполи – Комо 0:0

Кремонезе – Ювентус 1:2

Франция – Лига 1:

ПСЖ – Ница 1:0

Монако – Париж ФК 0:1

Оксер – Марсилия 0:1

Нидерландия – Ередивизие:

Аякс – Хееренвеен 1:1

НАК Бреда – Го Ахед Ийгълс 1:1

Фейенорд – Волендам 3:1

Телстар – Екселсиор 2:2

Португалия – Премиейра Лига:

Насионал – Фамаликао 0:1

Каса Пия – Ещрела Амадора 3:5

Рио Аве – Ещорил 0:4

Витория Гимараеш – Бенфика 0:3