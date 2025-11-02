НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Футболни резултати от събота

          Победи за Арсенал, Ливърпул, Челси, Реал Мадрид, Атлетико Мадрид, Байерн Мюнхен, Ювентус, ПСЖ, МАрсилия

          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Шампионът на Англия Ливърпул най-после излезе от негативната серия, след като победи Астън Вила с 2:0 у дома. Малко по-рано през деня лидерът в класирането Арсенал продължи възходящото си представяне след успех над Бърнли. В другите първенства очаквани успехи постигнаха Реал Мадрид, Ювентус, Байерн Мюнхен и ПСЖ.

          Англия – Премър лийг:

          Брайтън – Лийдс 3:0

          Бърнли – Арсенал 0:2

          Кристъл Палас – Брентфорд 2:0

          Фулъм – Уулвърхямптън 3:0

          Нотингам – Манчестър Юнайтед 2:2

          Тотнъм – Челси 0:1

          Ливърпул – Астън Вила 2:0

          Испания – Ла Лига:

          Виляреал – Райо Валекано 4:0

          Атлетико Мадрид – Севиля 3:0

          Реал Сосиедад – Атлетик Билбао 3:2

          Реал Мадрид – Валенсия 4:0

          Германия – Бундеслига:

          Хайденхайм – Айнтрахт Франкфурт 1:1

          Майнц – Вердер 1:1

          Лайпциг – Щутгарт 3:1

          Санкт Паули – Борусия Мюнхенгладбах 0:4

          Унион Берлин – Фрайбург 0:0

          Байерн Мюнхен – Байер Леверкузен 3:0

          Италия – Серия А:

          Удинезе – Аталанта 1:0

          Наполи – Комо 0:0

          Кремонезе – Ювентус 1:2

          Франция – Лига 1:

          ПСЖ – Ница 1:0

          Монако – Париж ФК 0:1

          Оксер – Марсилия 0:1

          Нидерландия – Ередивизие:

          Аякс – Хееренвеен 1:1

          НАК Бреда – Го Ахед Ийгълс 1:1

          Фейенорд – Волендам 3:1

          Телстар – Екселсиор 2:2

          Португалия – Премиейра Лига:

          Насионал – Фамаликао 0:1

          Каса Пия – Ещрела Амадора 3:5

          Рио Аве – Ещорил 0:4

          Витория Гимараеш – Бенфика 0:3

