Футболни резултати от събота

Шампионът на Англия Ливърпул най-после излезе от негативната серия, след като победи Астън Вила с 2:0 у дома. Малко по-рано през деня лидерът в класирането Арсенал продължи възходящото си представяне след успех над Бърнли. В другите първенства очаквани успехи постигнаха Реал Мадрид, Ювентус, Байерн Мюнхен и ПСЖ.
Англия – Премър лийг:
Брайтън – Лийдс 3:0
Бърнли – Арсенал 0:2
Кристъл Палас – Брентфорд 2:0
Фулъм – Уулвърхямптън 3:0
Нотингам – Манчестър Юнайтед 2:2
Тотнъм – Челси 0:1
Ливърпул – Астън Вила 2:0
Испания – Ла Лига:
Виляреал – Райо Валекано 4:0
Атлетико Мадрид – Севиля 3:0
Реал Сосиедад – Атлетик Билбао 3:2
Реал Мадрид – Валенсия 4:0
Германия – Бундеслига:
Хайденхайм – Айнтрахт Франкфурт 1:1
Майнц – Вердер 1:1
Лайпциг – Щутгарт 3:1
Санкт Паули – Борусия Мюнхенгладбах 0:4
Унион Берлин – Фрайбург 0:0
Байерн Мюнхен – Байер Леверкузен 3:0
Италия – Серия А:
Удинезе – Аталанта 1:0
Наполи – Комо 0:0
Кремонезе – Ювентус 1:2
Франция – Лига 1:
ПСЖ – Ница 1:0
Монако – Париж ФК 0:1
Оксер – Марсилия 0:1
Нидерландия – Ередивизие:
Аякс – Хееренвеен 1:1
НАК Бреда – Го Ахед Ийгълс 1:1
Фейенорд – Волендам 3:1
Телстар – Екселсиор 2:2
Португалия – Премиейра Лига:
Насионал – Фамаликао 0:1
Каса Пия – Ещрела Амадора 3:5
Рио Аве – Ещорил 0:4
Витория Гимараеш – Бенфика 0:3