      неделя, 02.11.25
          Холанд продължава да мъкне Манчестър Сити на гръб

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Манчестър Сити победи Борнемут с 3:1 на „Етихад“ в мач от десетия кръг на Висшата лига. Ерлинг Холанд отбеляза два гола, благодарение на които „гражданите“ събраха 19 точки на второто място, на шест зад Арсенал, а „черешките“ са четвърти с 18.

          Във втората минута Ели Жуниор Крупи вкара във вратата на Джанлуиджи Донарума, но голът не бе признат заради засада. Четвърт час след това Ерлинг Холанд бе изведен от Раян Шерки в наказателното поле и с изстрел в долния десен ъгъл вкара за 1:0.

          Борнемут стигна до изравнително попадение в 25-ата минута. Отскочила топка се озова в Тайлър Адамс, който се възползва и матира Донарума за 1:1. Само осем минути след това Холанд пак изведе Сити напред след нова асистенция на Шерки, заобикаляйки Джордже Петрович и реализирайки на празна врата.

          Борнемут натисна в началото на второто полувреме, но изпусна две добри възможности. Неточностите при „черешките“ бяха наказани в 60-ата минута, когато Нико О‘Райли напредна чудесно и завърши индивидуалния си пробив с гол за крайното 3:1.

          В заключителните минути на срещата Манчестър Сити опита да вкара и четвърти гол, но това не се случи. Добрата новина за „гражданите“ е завръщането в игра на Родри, който влезе на терена в 90-ата минута, след като излекува контузия, получена в началото на октомври.

