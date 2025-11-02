Христо Янев: Левски е в много добра форма – в момента това е отборът, който се бори за титлата

Наставникът на ЦСКА – Христо Янев, говори след четвъртата поредна победа на „червените“ под негово ръководство. В неделя те победиха Монтана с 3:1 преди Вечното дерби срещу Левски през следващия уикенд.

Янев похвали своите футболисти за трите победи през седмицата и отправи сериозни хвалби към Левски и треньора му Хулио Веласкес.

„Доволни сме, че победихме. За нас беше много важно това да се случи. Второто полувреме опитахме като в първите 15 минути, но важното е, че победихме и то с добра разлика.

Единствено трябва да мислим за настоящия мач. Радвам се, че победихме и в трите мача тази седмица. Само преди месец бяхме на една загуба от това да сме последни. Не трябва много да размишляваме как побеждаваме, а да продължаваме по този начин.

Всеки един футболист е важен за мен и има място на терена. Моето желание е ясно – искам да им предам да играят със сърцата си и да показват най-доброто на терена. Трябва да останем смирени преди всеки мач.

Позициите имат значение, Левски е в много добра форма. В момента е отборът, който се бори за титлата. Разполага с много добър треньор, който вкарва своите идеи в отбора, но това са временни позиции. На терена всички сме равни“, сподели Янев преди Вечното дерби.