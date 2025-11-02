НА ЖИВО
          Христо Янев: Левски е в много добра форма – в момента това е отборът, който се бори за титлата

          Наставникът на ЦСКА говори пред медиите след победата над Монтана с 3:1

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Наставникът на ЦСКА – Христо Янев, говори след четвъртата поредна победа на „червените“ под негово ръководство. В неделя те победиха Монтана с 3:1 преди Вечното дерби срещу Левски през следващия уикенд. 

          Янев похвали своите футболисти за трите победи през седмицата и отправи сериозни хвалби към Левски и треньора му Хулио Веласкес. 

          „Доволни сме, че победихме. За нас беше много важно това да се случи. Второто полувреме опитахме като в първите 15 минути, но важното е, че победихме и то с добра разлика. 

          Единствено трябва да мислим за настоящия мач. Радвам се, че победихме и в трите мача тази седмица. Само преди месец бяхме на една загуба от това да сме последни. Не трябва много да размишляваме как побеждаваме, а да продължаваме по този начин. 

          Всеки един футболист е важен за мен и има място на терена. Моето желание е ясно – искам да им предам да играят със сърцата си и да показват най-доброто на терена. Трябва да останем смирени преди всеки мач. 

          Позициите имат значение, Левски е в много добра форма. В момента е отборът, който се бори за титлата. Разполага с много добър треньор, който вкарва своите идеи в отбора, но това са временни позиции. На терена всички сме равни“, сподели Янев преди Вечното дерби.

          - Реклама -

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Локомотив Пловдив: Категорично осъждаме хвърлянето на бутилка по вратаря на ПФК Ботев Пловдив

          Николай Минчев -
          Ръководството на ПФК Локомотив Пловдив извърши обстоен анализ на всичко, което се случи през вчерашния ден. Припомняме, че дербито срещу Ботев бе прекратен, след...
          Футбол

          Даниел Наумов излезе с позиция след прекратеното дерби на Пловдив

          Николай Минчев -
          Стражът на Ботев Пловдив - Даниел Наумов, остана много разочарован от коментара на мача между Локомотив Пловдив и отбора му в събота. Срещата вчера беше...
          Футбол

          Христо Крушарски: Трябва да има 100 000 лева глоба и 9 точки отнемане на Ботев Пловдив – аз съм човек на феърплея

          Николай Минчев -
          Собственикът на Локомотив Пловдив - Христо Крушарски, сподели в предаването "Арена Спорт" клубната позиция след големия скандал в събота. Тогава фен на отбора уцели...

