Христо Крушарски: Трябва да има 100 000 лева глоба и 9 точки отнемане на Ботев Пловдив – аз съм човек на феърплея

Собственикът на Локомотив Пловдив – Христо Крушарски, сподели в предаването „Арена Спорт“ клубната позиция след големия скандал в събота. Тогава фен на отбора уцели стража на Ботев Даниел Наумов с бутилка и заради това градското дерби беше прекратено.

Според Крушарски футболният съюз трябва да наложи глоба в размер на 100 000 лева и да отнеме 9 точки от актива на Ботев. Причината е, че гостите са отказали предложението срещата да се доигра, след като бившият национален вратар бъде сменен.

„Искам БФС да си гледа правилника и да вземе правилното решение. Мачът не може да бъде прекратен. Той се прекратява само при навлизане на публика.

Мен не ме допуснаха да вляза на терена. Влязох след като мачът бе прекратен. Нещата са в ръцете на БФС. Трябва да има 100 000 лева глоба и 9 точки отнемане на Ботев Пловдив. Аз съм човек на феърплея. Аз ще доиграя и мача без публика“, обясни Крушарски.