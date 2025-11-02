НА ЖИВО
          Яник Синер с пети трофей за сезона

          На финала в Париж италианецът се наложи с 6-4, 7-6(4) над Феликс Оже-Алиасим

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Италианският талант в тениса – Яник Синер, нареди 26-ата си поредна победа на хард на закрито. Продължилата серия означава и триумф на Мастърса в Париж, който го връща на върха в световния тенис. 

          В неделя италианецът се наложи с 6-4, 7-6(4) над Феликс Оже-Алиасим в интригуващ финал. 

          Синер стигна до успеха без загубен сет по пътя и е първият шампион, откакто турнирът се премести от зала „Берси“ в La Défense Arena.

          За 24-годишния това беше 23-та титла в кариерата му, пет от които са на ниво АТР 1000. Само през настоящата кампания Синер натрупа 5 титли и 54 победи.

