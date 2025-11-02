НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Късметът и автогол доближиха Интер до Наполи

          Срещата завърши при резултат 1:2 в полза на "нерадзурите"

          Снимка: БГНЕС
          Интер си тръгна с трите точки от Верона след успех с 2:1. Успехът на нерадзурите дойде в 94-тата минута след автогол на защитника Мартин Фрезе.

          Гостите поведоха след красив гол на Пьотр Жиелински в 16-ата минута. Домакините обаче се прибраха на почивката при реми след изравнителното попадение на Джоване Нашименто. 

          След окончателния успех победителите се доближиха на точка от лидера Наполи, който вчера допусна грешка срещу Комо. Верона остана в зоната на изпадащите, след като още няма победа.

