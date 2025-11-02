НА ЖИВО
          Категоричен Левски ликува в Кърджали и ще влезе като лидер в дербито с ЦСКА

          Снимка: www.facebook.com/levskiofficial
          Левски спечели с класическото 3:0 при визитата на Кърджали от 14-тия кръг на Първа лига в неделя. Головете реализираха Сангаре, Майкон и Бала.

          Лошата новина беше контузията на Мазир Сула, който не успя да доиграе срещата.  Лъчезар Котев влезе грубо в глезена на французина. Българинът получи официално предупреждение за грубото нарушение, а Сула беше заменен 10 минути след началото на второто полувреме. 

          В неделя резултатът откри Мустафа Сангаре в 19-ата минута, когато останаха сериозни съмнения, че при извеждащото подаване на Георги Костадинов е имало засада. 

          5 минути след началото на второто полувреме гостите допълнително се приближиха до 11-тата си поредна победа от началото на кампанията чрез попадението на Майкон. 

          Крайното 3:0 беше оформено с автогола при удара на Евертон Бала в 86‘. Около тази ситуация Арда беше напът да намали до 1:2, но това така и не се случи. 

          Припомняме ви, че Вечното дерби с ЦСКА на Националния стадион „Васил Левски“ е на 8 ноември от 15:00 часа. В него Левски ще влезе от първата позиция.

