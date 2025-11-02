НА ЖИВО
          Надзорният съвет на НОИ ще обсъди увеличаването на вноската за фонд „Пенсии"

          Управляващите не променят намерението си осигурителната вноска за Фонд „Пенсии“ на Държавното обществено осигуряване да се увеличи с 2 проценти пункта от началото на следващата година.

          Предложението ще бъде обсъдено отново от Надзорния съвет на НОИ утре сутринта, предаде БНР. 

          Както бе анонсирано преди дни , минималната заплата е ревизирана и от първи януари ще е 620 евро и 20 цента, така се спазва формулата за изчисляването й, разписана в Кодекса на труда.

          Предлага се също повишаване на обезщетението за майчинство през втората година на детето. От първи януари то ще е 460 евро и 17 евроцента. Сега то е 780 лева или 398 евро и 81 цента.

          В същото време, ако майката се върне на работа, тя ще получава 75 процента от сумата, сега този процент е 50.

          Предложението ще бъде обсъдено отново от Надзорния съвет на НОИ утре сутринта, предаде БНР. 

          Както бе анонсирано преди дни , минималната заплата е ревизирана и от първи януари ще е 620 евро и 20 цента, така се спазва формулата за изчисляването й, разписана в Кодекса на труда.

          Предлага се също повишаване на обезщетението за майчинство през втората година на детето. От първи януари то ще е 460 евро и 17 евроцента. Сега то е 780 лева или 398 евро и 81 цента.

          В същото време, ако майката се върне на работа, тя ще получава 75 процента от сумата, сега този процент е 50.

          Общество

          Обявен мъж за изчезнал преди 10 г. в Пирин, е открит жив в планината

          Телевизия Евроком -
          Изчезнал преди повече от 10 години мъж, обявен за починал, е открит жив в планината от служители на Паркова дирекция "Пирин". Те забелязали палатка...
          Политика

          Сирийският президент ще посети Вашингтон за разговори относно санкциите, борбата с тероризма и възстановяването на Сирия

          Телевизия Евроком -
          Президентът на Сирия Ахмед ал-Шара ще направи историческо официално посещение във Вашингтон по-късно този месец, където ще обсъди отмяната на оставащите санкции, възстановяването след...
          Крими

          Запалиха автомобили на инспектор от Главната инспекция по труда в Монтана

          Телевизия Евроком -
          Семейни автомобили на инспектор от Главната инспекция по труда (ГИТ) в Монтана са били запалени тази нощ. Изпълнителният директор на ГИТ  Екатерина Асенова е...

