Норвежец се завърна в групата на ЦСКА

Треньорът на ЦСКА – Христо Янев, определи групата за днешното домакинство срещу Монтана. Срещата е част от 14-тия кръг в Първа лига и ще стартира в 12:45 часа, а специалистът направи и промяна, спрямо победата над Севлиево за Купата по-рано през седмицата.

Най-накрая в сметките на Янев се завръща Улаус Скаршем, който за последно игра едва почти цял мач при 1:1 срещу Ботев Враца.

Ето я групата за домакинството срещу Монтана:

Густаво Бусато, Фьодор Лапоухов, Браян Кордоба, Дейвид Пастор, Сейни Санянг, Адриан Лапеня, Анжело Мартино, Теодор Иванов, Лумбард Делова, Мартин Стойчев, Юлиан Илиев, Петко Панайотов, Бруно Жордао, Джеймс Ето’о, Илиан Илиев, Дейвид Сегер, Улаус Скаршем, Георги Чорбаджийски, Мохамед Брахими, Кевин Додай, Йоанис Питас, Иван Тасев, Леандро Годой.