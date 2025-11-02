Нова грешна стъпка на Лудогорец

Черно море и Лудогорец завършиха 0:0 в последния мач от неделната програма на 14-ия кръг в efbet Лига.

Моряците нямат победа вече три поредни кръга след загуба от Левски и равенство със Славия, а шампионите са в още по-лоша серия, след като завършиха наравно с ЦСКА, Спартак Варна и загубиха от ЦСКА 1948 в последния кръг.

„Орлите“ бяха водени от Тодор Живондов в този двубой, след като Руи Мота загуби работата си заради лошите резултати на тима.

Двата тима са четвърти и пети в класирането с по 24 точки.