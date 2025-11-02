НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 02.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Нова грешна стъпка на Лудогорец

          Черно море спря шампиона

          0
          12
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Черно море и Лудогорец завършиха 0:0 в последния мач от неделната програма на 14-ия кръг в efbet Лига.

          - Реклама -

          Моряците нямат победа вече три поредни кръга след загуба от Левски и равенство със Славия, а шампионите са в още по-лоша серия, след като завършиха наравно с ЦСКА, Спартак Варна и загубиха от ЦСКА 1948 в последния кръг.

          „Орлите“ бяха водени от Тодор Живондов в този двубой, след като Руи Мота загуби работата си заради лошите резултати на тима. 

          Двата тима са четвърти и пети в класирането с по 24 точки. 

          Черно море и Лудогорец завършиха 0:0 в последния мач от неделната програма на 14-ия кръг в efbet Лига.

          - Реклама -

          Моряците нямат победа вече три поредни кръга след загуба от Левски и равенство със Славия, а шампионите са в още по-лоша серия, след като завършиха наравно с ЦСКА, Спартак Варна и загубиха от ЦСКА 1948 в последния кръг.

          „Орлите“ бяха водени от Тодор Живондов в този двубой, след като Руи Мота загуби работата си заради лошите резултати на тима. 

          Двата тима са четвърти и пети в класирането с по 24 точки. 

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Холанд продължава да мъкне Манчестър Сити на гръб

          Станимир Бакалов -
          Манчестър Сити победи Борнемут с 3:1 на „Етихад“ в мач от десетия кръг на Висшата лига. Ерлинг Холанд отбеляза два гола, благодарение на които...
          Тенис

          Яник Синер с пети трофей за сезона

          Николай Минчев -
          Италианският талант в тениса - Яник Синер, нареди 26-ата си поредна победа на хард на закрито. Продължилата серия означава и триумф на Мастърса в...
          Футбол

          Категоричен Левски ликува в Кърджали и ще влезе като лидер в дербито с ЦСКА

          Николай Минчев -
          Левски спечели с класическото 3:0 при визитата на Кърджали от 14-тия кръг на Първа лига в неделя. Головете реализираха Сангаре, Майкон и Бала. Лошата новина...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions