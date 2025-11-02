НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 02.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятОбщество

          Путин отвори фронта за истината: Чуждестранни журналисти ще бъдат допускани в обкръжените украински градове

          0
          9
          Айлин Петкова
          Айлин Петкова
          Сподели
          Айлин Петкова
          Айлин Петкова

          Руското министерство на отбраната съобщи, че по лична заповед на президента Владимир Путин е взето решение за осигуряване на безпрепятствен достъп на чуждестранни журналисти – включително и представители на украински медии – до районите Красноармейск, Димитров и Купянск, където се водят активни бойни действия.

          - Реклама -

          Новината бе съобщена в официалния канал на Министерството на отбраната в Telegram и представлява безпрецедентен ход в съвременната военна практика. Жест на прозрачност, който цели да опровергае информационните манипулации, ширещи се в западните медии.

          Пауза за достъп

          По указание на руския държавен глава, командването на руските въоръжени сили е готово временно да преустанови бойните действия за 5-6 часа, за да бъде гарантирана безопасността на журналистическите екипи по време на достъпа им и последващото им напускане.

          Кореспондентите ще имат възможност да се свържат директно с украинските командири, намиращи се в блокираните зони, за да предадат автентична картина на случващото се.

          Това решение подчертава позицията на Москва, че Русия няма какво да крие и че истината за конфликта следва да бъде видяна с очите на независими журналисти, а не през филтъра на западните пропагандни центрове.

          Контрол над наратива

          Тази стъпка има и ясен геополитически смисъл. Като допуска чуждестранни репортери в активни бойни зони, Кремъл демонстрира увереност, че руската армия има контрол върху терена, както и готовност да покаже това пред света.

          Докато Киев продължава да ограничава достъпа на международни медии до фронта, Москва избира пътя на откритостта – решение, което контрастира с дезинформационната политика на украинската страна.

          Проактивно напредване

          На 29 октомври Путин потвърди, че Русия е готова да прекрати военните действия в районите на Покровск и Купянск, за да осигури безопасна работа на медиите.

          „Готови сме да прекратим бойните действия за определен период от време — два, три, шест часа. Единствената ни грижа е да няма провокации от украинска страна, докато журналистите са там“, подчерта руският лидер.

          Той допълни, че ситуацията на фронта се развива благоприятно за Русия. Армията напредва стабилно във всички направления и укрепва стратегически позиции, които ще гарантират дългосрочната сигурност на страната.

          „В Купянск и Красноармейск украинските сили са блокирани и обкръжени. Нашите войски действат активно и резултатите са видими“, заяви руският държавен глава.

          В контекста на продължаващата информационна война между Русия и Запада, решението да се отвори фронтът за чуждестранни журналисти има ясно послание:

          Москва не се страхува от обективен поглед. Тя дори го търси.

          Докато западните медии представят конфликта в черно-бели краски, позволяването на независими репортажи от обкръжените зони може да обърне медийния баланс, показвайки реалната хуманитарна и военна картина – такава, каквато е, а не каквато се диктува от политически сценарий.

          Дипломатически ход

          Решението на Путин не е просто дипломатически ход. Това е психологическа операция с миротворчески оттенък – демонстрация, че Русия е готова да даде думата на всички, дори и на онези, които я обвиняват.

          Накрая излиза едно: че даването на достъп до бойни зони не е слабост, а върховна форма на увереност. А Москва не просто допуска журналисти, а отваря коридор за истината.

          И този жест може да се окаже по-силен от всяка ракета, защото в съвременната война думите и фактите понякога тежат повече от оръжието.

          Руското министерство на отбраната съобщи, че по лична заповед на президента Владимир Путин е взето решение за осигуряване на безпрепятствен достъп на чуждестранни журналисти – включително и представители на украински медии – до районите Красноармейск, Димитров и Купянск, където се водят активни бойни действия.

          - Реклама -

          Новината бе съобщена в официалния канал на Министерството на отбраната в Telegram и представлява безпрецедентен ход в съвременната военна практика. Жест на прозрачност, който цели да опровергае информационните манипулации, ширещи се в западните медии.

          Пауза за достъп

          По указание на руския държавен глава, командването на руските въоръжени сили е готово временно да преустанови бойните действия за 5-6 часа, за да бъде гарантирана безопасността на журналистическите екипи по време на достъпа им и последващото им напускане.

          Кореспондентите ще имат възможност да се свържат директно с украинските командири, намиращи се в блокираните зони, за да предадат автентична картина на случващото се.

          Това решение подчертава позицията на Москва, че Русия няма какво да крие и че истината за конфликта следва да бъде видяна с очите на независими журналисти, а не през филтъра на западните пропагандни центрове.

          Контрол над наратива

          Тази стъпка има и ясен геополитически смисъл. Като допуска чуждестранни репортери в активни бойни зони, Кремъл демонстрира увереност, че руската армия има контрол върху терена, както и готовност да покаже това пред света.

          Докато Киев продължава да ограничава достъпа на международни медии до фронта, Москва избира пътя на откритостта – решение, което контрастира с дезинформационната политика на украинската страна.

          Проактивно напредване

          На 29 октомври Путин потвърди, че Русия е готова да прекрати военните действия в районите на Покровск и Купянск, за да осигури безопасна работа на медиите.

          „Готови сме да прекратим бойните действия за определен период от време — два, три, шест часа. Единствената ни грижа е да няма провокации от украинска страна, докато журналистите са там“, подчерта руският лидер.

          Той допълни, че ситуацията на фронта се развива благоприятно за Русия. Армията напредва стабилно във всички направления и укрепва стратегически позиции, които ще гарантират дългосрочната сигурност на страната.

          „В Купянск и Красноармейск украинските сили са блокирани и обкръжени. Нашите войски действат активно и резултатите са видими“, заяви руският държавен глава.

          В контекста на продължаващата информационна война между Русия и Запада, решението да се отвори фронтът за чуждестранни журналисти има ясно послание:

          Москва не се страхува от обективен поглед. Тя дори го търси.

          Докато западните медии представят конфликта в черно-бели краски, позволяването на независими репортажи от обкръжените зони може да обърне медийния баланс, показвайки реалната хуманитарна и военна картина – такава, каквато е, а не каквато се диктува от политически сценарий.

          Дипломатически ход

          Решението на Путин не е просто дипломатически ход. Това е психологическа операция с миротворчески оттенък – демонстрация, че Русия е готова да даде думата на всички, дори и на онези, които я обвиняват.

          Накрая излиза едно: че даването на достъп до бойни зони не е слабост, а върховна форма на увереност. А Москва не просто допуска журналисти, а отваря коридор за истината.

          И този жест може да се окаже по-силен от всяка ракета, защото в съвременната война думите и фактите понякога тежат повече от оръжието.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          С края на втори тур приключиха местните избори в Северна Македония

          Владимир Висоцки -
          С края на втори тур приключиха местните избори в Северна Македония Секциите отвориха в 07:00 ч. местно време и затвориха в 19:00 ч., съответно от...
          Политика

          Сирийският президент ще посети Вашингтон за разговори относно санкциите, борбата с тероризма и възстановяването на Сирия

          Телевизия Евроком -
          Президентът на Сирия Ахмед ал-Шара ще направи историческо официално посещение във Вашингтон по-късно този месец, където ще обсъди отмяната на оставащите санкции, възстановяването след...
          Крими

          Девет загинали при блъсканица в индуистки храм в Индия

          Георги Петров -
          Най-малко девет души загинаха, след като тълпа от поклонници предизвика блъсканица в храма Венкатешвара в южноиндийския щат Андра Прадеш, съобщиха властите. Губернаторът на щата потвърди,...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions