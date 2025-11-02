С края на втори тур приключиха местните избори в Северна Македония

- Реклама -

Секциите отвориха в 07:00 ч. местно време и затвориха в 19:00 ч., съответно от 08:00 до 20:00 ч. българско време. Първи резултати се очакват след 21:00 ч.

Първият тур се проведе на 10 октомври. Управляващата партия ВМРО-ДПМНЕ спечели най-голям брой гласове за общински съветници на местните избори – малко над 300 хиляди, но отбеляза сериозен спад в подкрепата спрямо последните парламентарни избори. Около 125 000 души подкрепиха Социалдемократическия съюз (СДСМ).

В събота, 1 ноември, гласуваха болните и трудноподвижните граждани, затворниците и лицата под домашен арест, чиито заявления бяха приети от общинските избирателни комисии.

Според данни на Държавната избирателна комисия (ДИК) изборите са били проследени от 1 569 наблюдатели, от които 904 местни и 651 международни, а за отразяване бяха акредитирани 14 чуждестранни журналисти.

Решаваща надпревара в столицата

В град Скопие право на глас имаха 474 394 избиратели, които избираха между Орце Георгиевски, подкрепен от ВМРО-ДПМНЕ и коалицията, и Амар Мецинович от партия Левица. В първия тур Георгиевски спечели 91 663 гласа, а Мецинович – 30 665 гласа.

Втори тур се проведе и в скопските общини Карпош, Център, Аеродром и Шуто Оризари. В Карпош битката бе между настоящия кмет Стевче Якимовски и кандидата на управляващата коалиция Сотир Лукровски, в Аеродром – между Деян Митески (ВМРО-ДПМНЕ) и Александър Траяновски (СДСМ), а в Център – между Мирослав Лабудович (ЗНАМ) и Горан Герасимовски (СДСМ).

В Шуто Оризари се състезаваха Ерджан Демир (ВМРО-ДПМНЕ) и Курто Дудуш от Уния на ромите, като едновременно с това се проведе повторно гласуване за общински съветници на три избирателни секции.

Втори тур и в редица други общини

Избирателите гласуваха и в други общини в страната, включително Боговине, Брвеница, Валандово, Виница, Дебър, Дебърца, Демир Капия, Кичево, Конче, Кочани, Крушево, Куманово, Лозово, Македонска Каменица, Македонски Брод, Могила, Неготино, Пробищип, Ранковце, Росоман, Струга, Студеничани, Тетово, Чешиново-Облешево и Чучер Сандево.

В четири общини – Гостивар, Врапчиште, Център Жупа и Маврово-Ростуше – се проведоха нови избори, след като в първия тур не беше достигнат необходимият праг на избирателна активност от една трета. Новите процедури ще започнат след обявяването на окончателните резултати от втория тур.