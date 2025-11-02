НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 02.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          С края на втори тур приключиха местните избори в Северна Македония

          0
          20
          Снимка: БГНЕС
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          С края на втори тур приключиха местните избори в Северна Македония

          - Реклама -

          Секциите отвориха в 07:00 ч. местно време и затвориха в 19:00 ч., съответно от 08:00 до 20:00 ч. българско време. Първи резултати се очакват след 21:00 ч.

          Първият тур се проведе на 10 октомври. Управляващата партия ВМРО-ДПМНЕ спечели най-голям брой гласове за общински съветници на местните избори – малко над 300 хиляди, но отбеляза сериозен спад в подкрепата спрямо последните парламентарни избори. Около 125 000 души подкрепиха Социалдемократическия съюз (СДСМ).

          В събота, 1 ноември, гласуваха болните и трудноподвижните граждани, затворниците и лицата под домашен арест, чиито заявления бяха приети от общинските избирателни комисии.

          Според данни на Държавната избирателна комисия (ДИК) изборите са били проследени от 1 569 наблюдатели, от които 904 местни и 651 международни, а за отразяване бяха акредитирани 14 чуждестранни журналисти.

          Решаваща надпревара в столицата
          В град Скопие право на глас имаха 474 394 избиратели, които избираха между Орце Георгиевски, подкрепен от ВМРО-ДПМНЕ и коалицията, и Амар Мецинович от партия Левица. В първия тур Георгиевски спечели 91 663 гласа, а Мецинович – 30 665 гласа.

          Втори тур се проведе и в скопските общини Карпош, Център, Аеродром и Шуто Оризари. В Карпош битката бе между настоящия кмет Стевче Якимовски и кандидата на управляващата коалиция Сотир Лукровски, в Аеродром – между Деян Митески (ВМРО-ДПМНЕ) и Александър Траяновски (СДСМ), а в Център – между Мирослав Лабудович (ЗНАМ) и Горан Герасимовски (СДСМ).

          В Шуто Оризари се състезаваха Ерджан Демир (ВМРО-ДПМНЕ) и Курто Дудуш от Уния на ромите, като едновременно с това се проведе повторно гласуване за общински съветници на три избирателни секции.

          Втори тур и в редица други общини
          Избирателите гласуваха и в други общини в страната, включително Боговине, Брвеница, Валандово, Виница, Дебър, Дебърца, Демир Капия, Кичево, Конче, Кочани, Крушево, Куманово, Лозово, Македонска Каменица, Македонски Брод, Могила, Неготино, Пробищип, Ранковце, Росоман, Струга, Студеничани, Тетово, Чешиново-Облешево и Чучер Сандево.

          В четири общини – Гостивар, Врапчиште, Център Жупа и Маврово-Ростуше – се проведоха нови избори, след като в първия тур не беше достигнат необходимият праг на избирателна активност от една трета. Новите процедури ще започнат след обявяването на окончателните резултати от втория тур. 

          С края на втори тур приключиха местните избори в Северна Македония

          - Реклама -

          Секциите отвориха в 07:00 ч. местно време и затвориха в 19:00 ч., съответно от 08:00 до 20:00 ч. българско време. Първи резултати се очакват след 21:00 ч.

          Първият тур се проведе на 10 октомври. Управляващата партия ВМРО-ДПМНЕ спечели най-голям брой гласове за общински съветници на местните избори – малко над 300 хиляди, но отбеляза сериозен спад в подкрепата спрямо последните парламентарни избори. Около 125 000 души подкрепиха Социалдемократическия съюз (СДСМ).

          В събота, 1 ноември, гласуваха болните и трудноподвижните граждани, затворниците и лицата под домашен арест, чиито заявления бяха приети от общинските избирателни комисии.

          Според данни на Държавната избирателна комисия (ДИК) изборите са били проследени от 1 569 наблюдатели, от които 904 местни и 651 международни, а за отразяване бяха акредитирани 14 чуждестранни журналисти.

          Решаваща надпревара в столицата
          В град Скопие право на глас имаха 474 394 избиратели, които избираха между Орце Георгиевски, подкрепен от ВМРО-ДПМНЕ и коалицията, и Амар Мецинович от партия Левица. В първия тур Георгиевски спечели 91 663 гласа, а Мецинович – 30 665 гласа.

          Втори тур се проведе и в скопските общини Карпош, Център, Аеродром и Шуто Оризари. В Карпош битката бе между настоящия кмет Стевче Якимовски и кандидата на управляващата коалиция Сотир Лукровски, в Аеродром – между Деян Митески (ВМРО-ДПМНЕ) и Александър Траяновски (СДСМ), а в Център – между Мирослав Лабудович (ЗНАМ) и Горан Герасимовски (СДСМ).

          В Шуто Оризари се състезаваха Ерджан Демир (ВМРО-ДПМНЕ) и Курто Дудуш от Уния на ромите, като едновременно с това се проведе повторно гласуване за общински съветници на три избирателни секции.

          Втори тур и в редица други общини
          Избирателите гласуваха и в други общини в страната, включително Боговине, Брвеница, Валандово, Виница, Дебър, Дебърца, Демир Капия, Кичево, Конче, Кочани, Крушево, Куманово, Лозово, Македонска Каменица, Македонски Брод, Могила, Неготино, Пробищип, Ранковце, Росоман, Струга, Студеничани, Тетово, Чешиново-Облешево и Чучер Сандево.

          В четири общини – Гостивар, Врапчиште, Център Жупа и Маврово-Ростуше – се проведоха нови избори, след като в първия тур не беше достигнат необходимият праг на избирателна активност от една трета. Новите процедури ще започнат след обявяването на окончателните резултати от втория тур. 

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Германски компании са платили 1,72 млрд. евро данъци в Русия от началото на инвазията в Украйна

          Телевизия Евроком -
          Германски компании са внесли близо 1,72 млрд. евро в руския бюджет след началото на инвазията в Украйна — сума, достатъчна да финансира 10 000...
          Общество

          На над 100 000 сърби почетоха в Нови Сад паметта на 16-те жертви от инцидента на гарата

          Владимир Висоцки -
          Между 140 000 и 160 000 души са участвали в днешния възпоменателен митинг по повод годишнината от срутването на козирката на жп гарата в...
          Политика

          550 000 сирийски бежанци са се прибрали от Турция в страната си

          Владимир Висоцки -
          Около 550 000 сирийски бежанци в Турция са се завърнали у дома след падането на Башар Асад миналия декември, заяви в събота турският вътрешен...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions