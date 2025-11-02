НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 02.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Сирийският президент ще посети Вашингтон за разговори относно санкциите, борбата с тероризма и възстановяването на Сирия

          0
          11
          Снимка: Труд
          Телевизия Евроком
          Телевизия Евроком
          Сподели
          Телевизия Евроком
          Телевизия Евроком

          Президентът на Сирия Ахмед ал-Шара ще направи историческо официално посещение във Вашингтон по-късно този месец, където ще обсъди отмяната на оставащите санкции, възстановяването след войната и борбата с тероризма, съобщи външният министър Асад ал-Шайбани по време на форума Manama Dialogue в Бахрейн.

          - Реклама -

          „Това посещение е безспорно историческо“, заяви Шайбани, като подчерта, че разговорите ще започнат „с премахването на санкциите“. Той допълни, че Сирия се бори с групировката „Ислямска държава“, а „всяко усилие в тази посока изисква международна подкрепа“.

          Това ще бъде първото посещение на сирийски президент в Белия дом. Американският пратеник за Сирия Том Барак потвърди, че визитата вероятно ще доведе до подписване на споразумение за присъединяване на Сирия към международната коалиция, водена от САЩ, срещу „Ислямска държава“.

          Макар това да е първото посещение на Шараа във Вашингтон, то ще бъде второто му в САЩ, след като през септември той стана първият сирийски президент от десетилетия, който се обърна към Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

          Шара, чиито ислямистки сили свалиха дългогодишния лидер Башар Асад в края на миналата година, се срещна с американския президент Доналд Тръмп още през май в Рияд — по време на историческо посещение, след което Тръмп обеща да облекчи икономическите санкции срещу Сирия.

          Президентът на Сирия Ахмед ал-Шара ще направи историческо официално посещение във Вашингтон по-късно този месец, където ще обсъди отмяната на оставащите санкции, възстановяването след войната и борбата с тероризма, съобщи външният министър Асад ал-Шайбани по време на форума Manama Dialogue в Бахрейн.

          - Реклама -

          „Това посещение е безспорно историческо“, заяви Шайбани, като подчерта, че разговорите ще започнат „с премахването на санкциите“. Той допълни, че Сирия се бори с групировката „Ислямска държава“, а „всяко усилие в тази посока изисква международна подкрепа“.

          Това ще бъде първото посещение на сирийски президент в Белия дом. Американският пратеник за Сирия Том Барак потвърди, че визитата вероятно ще доведе до подписване на споразумение за присъединяване на Сирия към международната коалиция, водена от САЩ, срещу „Ислямска държава“.

          Макар това да е първото посещение на Шараа във Вашингтон, то ще бъде второто му в САЩ, след като през септември той стана първият сирийски президент от десетилетия, който се обърна към Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

          Шара, чиито ислямистки сили свалиха дългогодишния лидер Башар Асад в края на миналата година, се срещна с американския президент Доналд Тръмп още през май в Рияд — по време на историческо посещение, след което Тръмп обеща да облекчи икономическите санкции срещу Сирия.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Германски компании са платили 1,72 млрд. евро данъци в Русия от началото на инвазията в Украйна

          Телевизия Евроком -
          Германски компании са внесли близо 1,72 млрд. евро в руския бюджет след началото на инвазията в Украйна — сума, достатъчна да финансира 10 000...
          Крими

          Девет загинали при блъсканица в индуистки храм в Индия

          Георги Петров -
          Най-малко девет души загинаха, след като тълпа от поклонници предизвика блъсканица в храма Венкатешвара в южноиндийския щат Андра Прадеш, съобщиха властите. Губернаторът на щата потвърди,...
          Политика

          Южна Корея поиска съдействие от Китай за възобновяване на диалога със Северна Корея

          Георги Петров -
          Президентът на Южна Корея И Дже Мюн призова китайския лидер Си Дзинпин да помогне за възобновяване на диалога с Пхенян, като подчерта значението на...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions