Сирийският президент ще посети Вашингтон за разговори относно санкциите, борбата с тероризма и възстановяването на Сирия

Президентът на Сирия Ахмед ал-Шара ще направи историческо официално посещение във Вашингтон по-късно този месец, където ще обсъди отмяната на оставащите санкции, възстановяването след войната и борбата с тероризма, съобщи външният министър Асад ал-Шайбани по време на форума Manama Dialogue в Бахрейн.

„Това посещение е безспорно историческо“, заяви Шайбани, като подчерта, че разговорите ще започнат „с премахването на санкциите“. Той допълни, че Сирия се бори с групировката „Ислямска държава“, а „всяко усилие в тази посока изисква международна подкрепа“.

Това ще бъде първото посещение на сирийски президент в Белия дом. Американският пратеник за Сирия Том Барак потвърди, че визитата вероятно ще доведе до подписване на споразумение за присъединяване на Сирия към международната коалиция, водена от САЩ, срещу „Ислямска държава“.

Макар това да е първото посещение на Шараа във Вашингтон, то ще бъде второто му в САЩ, след като през септември той стана първият сирийски президент от десетилетия, който се обърна към Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Шара, чиито ислямистки сили свалиха дългогодишния лидер Башар Асад в края на миналата година, се срещна с американския президент Доналд Тръмп още през май в Рияд — по време на историческо посещение, след което Тръмп обеща да облекчи икономическите санкции срещу Сирия.