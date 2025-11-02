НА ЖИВО
      неделя, 02.11.25
          Запалиха автомобили на инспектор от Главната инспекция по труда в Монтана

          Снимка: БГНЕС
          Семейни автомобили на инспектор от Главната инспекция по труда (ГИТ) в Монтана са били запалени тази нощ. Изпълнителният директор на ГИТ  Екатерина Асенова е в постоянна комуникация с Министерството на вътрешните работи. Полицаите  веднага са се отзовали и работят, за да се изяснят причините за това деяние, съобщи министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.

          Разговарях с инспектора веднага, щом научих за случая. Уверих колегата, че ще защитя всеки служител на Министерството на труда и социалната политика, който изпълнява задълженията си, заявява министърът.

