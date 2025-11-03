НА ЖИВО
          Война

          116 убити и 26 пленени журналисти от началото на войната в Украйна

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          От началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна на 24 февруари 2022 г., 116 журналисти са били убити, а 26 остават в плен, съобщиха от украинското Министерство на културата по повод Деня за прекратяване на безнаказаността за престъпления срещу журналисти, цитирани от „Киев Индипендънт“.

          Още от първите дни на войната руските сили систематично убиват и залавят журналисти, нарушавайки международното хуманитарно право и Женевската конвенция за защита на цивилното население по време на въоръжени конфликти.

          „Общият брой от 116 убити журналисти включва и тези, които са се присъединили към армията след началото на руската инвазия,“ уточняват от министерството.
          „От тях 18 са загинали, докато са изпълнявали своите професионални задължения.“

          Националният комитет на Украйна за сътрудничество с ЮНЕСКО осъди незаконните задържания, изтезания и убийства на журналисти, както и кампаниите за дезинформация, тормоза и основаното на пола насилие в киберпространството – включително онлайн преследване, кибертормоз и изтичане на лични данни, насочени срещу украински журналисти.

          „Международната общност трябва да обърне внимание на системните престъпления на Русия срещу украинските медийни работници,“ призова комитетът.

          Украйна настоя за прекратяване на преследването на журналисти, за освобождаване на всички лишени от свобода представители на медиите и за създаването на международен механизъм за наказване на извършителите. Страната едновременно осъди и опитите за „легитимиране на държавната пропаганда като журналистика“.

          При руско нападение с дронове на 23 октомври в град Краматорск (Донецка област) бяха убити журналистката от Freedom TV Олeна Храмова и операторът Евген Кармазин.

          Според данни на Института за масова информация, Русия е извършила 848 престъпления срещу журналисти и медии в Украйна за трите и половина години от началото на пълномащабното нахлуване.

