19-годишно момиче загина при тежка катастрофа край Сливо поле

Тежък пътен инцидент отне живота на 19-годишно момиче тази нощ по пътя между град Сливо поле и село Ряхово, съобщи регионалният говорител на МВР в Русе – Даниела Малчева.

Сигналът за катастрофата е подаден около 22:40 ч. в петък вечерта. Според първоначалната информация лек автомобил, управляван от загиналата, е напуснал пътното платно и се е ударил в дърво.

На място веднага са пристигнали екипи на полицията, Спешна помощ и пожарната, съобщава кореспондентът на БТА в Русе Мартин Пенев.

Наложило се е пожарникарите да извадят пътуващите от колата, след като в двигателния отсек е избухнало запалване, което е било бързо потушено.

При сблъсъка момичето, управлявало автомобила, е загинало на място, а 17-годишната ѝ спътничка е тежко ранена и настанена в Университетската болница „Канев“ в Русе.

Полицията изяснява причините за инцидента, като една от версиите е несъобразена скорост и загуба на контрол върху автомобила.