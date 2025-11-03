НА ЖИВО
      понеделник, 03.11.25
      НА ЖИВО
          Крими

          20-годишен с опасност за живота след побой в Чирпан

          Двама мъже – на 37 и 20 години – са пострадали при побой в Чирпан, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Стара Загора.

          По-младият мъж е настанен в болница с различни наранявания и е с опасност за живота.

          Като извършители на нападението са установени двама мъже на 29 и 19 години и 17-годишно момче. Тримата са задържани за срок до 24 часа.

          Сигналът за инцидента е подаден около 7:00 часа вчера от 25-годишен мъж, който съобщил, че близо до вход на здравно заведение в града е видял двама мъже в безпомощно състояние. На място е изпратен полицейски екип, който е установил самоличността на пострадалите.

          „Трима непознати ни нападнаха, нанесоха ни побой и ми отнеха мобилен телефон и портфейл с неустановена сума пари,“ заявил 37-годишният пострадал.

          Двамата мъже са транспортирани в здравно заведение в Стара Загора. На 37-годишния е оказана медицинска помощ, но той е отказал хоспитализация и е освободен.

          По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура – Стара Загора.

