20-годишен с опасност за живота след побой в Чирпан

Двама мъже – на 37 и 20 години – са пострадали при побой в Чирпан, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Стара Загора.
- Реклама -
По-младият мъж е настанен в болница с различни наранявания и е с опасност за живота.
Като извършители на нападението са установени двама мъже на 29 и 19 години и 17-годишно момче. Тримата са задържани за срок до 24 часа.
Сигналът за инцидента е подаден около 7:00 часа вчера от 25-годишен мъж, който съобщил, че близо до вход на здравно заведение в града е видял двама мъже в безпомощно състояние. На място е изпратен полицейски екип, който е установил самоличността на пострадалите.
Двамата мъже са транспортирани в здравно заведение в Стара Загора. На 37-годишния е оказана медицинска помощ, но той е отказал хоспитализация и е освободен.
По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура – Стара Загора.
Двама мъже – на 37 и 20 години – са пострадали при побой в Чирпан, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Стара Загора.
- Реклама -
По-младият мъж е настанен в болница с различни наранявания и е с опасност за живота.
Като извършители на нападението са установени двама мъже на 29 и 19 години и 17-годишно момче. Тримата са задържани за срок до 24 часа.
Сигналът за инцидента е подаден около 7:00 часа вчера от 25-годишен мъж, който съобщил, че близо до вход на здравно заведение в града е видял двама мъже в безпомощно състояние. На място е изпратен полицейски екип, който е установил самоличността на пострадалите.
Двамата мъже са транспортирани в здравно заведение в Стара Загора. На 37-годишния е оказана медицинска помощ, но той е отказал хоспитализация и е освободен.
По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура – Стара Загора.
Какво 17-годишно момче,може би дете,а?Още на 15 г. циганите се броят за мъже и наистина са такива,способни са да убият по най-незначителен повод,яки са и охранени,не като ония келеши в миналото,сега са все над сто килограма,шкембелии и брадясали,грозна картина,така че не ми говорете глупости на търкалета,трябва да се вземат сериозни мерки на държавно ниво.
Явно грабеж,тревожен симптом,предполага се да е разправия между цигани,властта изглежда не го взема на сериозно и обикновено гледа през пръсти на подобни престъпления,затова често последно време се стига до опасно самоуправство,от полицията няма почти никакъв респект,особено у циганите ,които в миналото трепереха при споменаване на думата милиция.