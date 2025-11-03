32-годишен британец с нож нападна пътници – повдигнати са му 11 обвинения за опит за убийство

Британската прокуратура разкри самоличността на мъжа, извършил нападението във влак в Англия, и му повдигна 11 обвинения в опит за убийство. Нападателят е 32-годишният Антъни Уилямс, родом от Великобритания, който не фигурира в списъците на антитерористичното звено на полицията.
- Реклама -
Междувременно страната отдава признание на служителите във влака, които са проявили изключителна смелост по време на инцидента.
Машинистът също проявил бърза реакция – спрял композицията на малка гара по собствена инициатива, осъзнавайки сериозността на ситуацията. Благодарение на това полицаите успели да се качат и да обезвредят нападателя навреме.
Свидетели и местни жители изразиха шок и тревога от случилото се:
Инцидентът предизвика широк обществен отзвук и отново повдигна въпроси за сигурността във влаковия транспорт.
Британската прокуратура разкри самоличността на мъжа, извършил нападението във влак в Англия, и му повдигна 11 обвинения в опит за убийство. Нападателят е 32-годишният Антъни Уилямс, родом от Великобритания, който не фигурира в списъците на антитерористичното звено на полицията.
- Реклама -
Междувременно страната отдава признание на служителите във влака, които са проявили изключителна смелост по време на инцидента.
Машинистът също проявил бърза реакция – спрял композицията на малка гара по собствена инициатива, осъзнавайки сериозността на ситуацията. Благодарение на това полицаите успели да се качат и да обезвредят нападателя навреме.
Свидетели и местни жители изразиха шок и тревога от случилото се:
Инцидентът предизвика широк обществен отзвук и отново повдигна въпроси за сигурността във влаковия транспорт.