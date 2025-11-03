32-годишен британец с нож нападна пътници – повдигнати са му 11 обвинения за опит за убийство

Британската прокуратура разкри самоличността на мъжа, извършил нападението във влак в Англия, и му повдигна 11 обвинения в опит за убийство. Нападателят е 32-годишният Антъни Уилямс, родом от Великобритания, който не фигурира в списъците на антитерористичното звено на полицията.

- Реклама -

Междувременно страната отдава признание на служителите във влака, които са проявили изключителна смелост по време на инцидента.

Един от кондукторите опитал да спре мъжа с ножа, а полицията определи поведението му като „героично“.

Той е пострадал най-тежко от всички десетима ранени.

Машинистът също проявил бърза реакция – спрял композицията на малка гара по собствена инициатива, осъзнавайки сериозността на ситуацията. Благодарение на това полицаите успели да се качат и да обезвредят нападателя навреме.

Свидетели и местни жители изразиха шок и тревога от случилото се:

„Това е лудост. Кога, как, защо? Защо някой би направил това? Определено ме плаши. Самият аз пътувам с кола. Но синът ми, дъщеря ми – те ползват влака през цялото време”, споделя Агусту Агебане от Хънтингдън.

„Това засяга много хора днес. Семейството ми използва тази линия буквално вчера. Спокойно можеше да се случи на тях. Имам роднини в съседния град и често пътуваме с този влак до Лондон. Това със сигурност ще засегне много хора. Не е добре“, коментира Джеймс Паркър, жител на града.

Инцидентът предизвика широк обществен отзвук и отново повдигна въпроси за сигурността във влаковия транспорт.