Адмирал от НАТО обяви стратегическо поражение на Русия в Украйна

Войната между Русия и Украйна е стигнала до патова ситуация, така че е време двете страни да седнат на масата за преговори, тъй като е ненужно да се хабят човешки животи, според адмирал Джузепе Каво Драгоне, ръководител на Военния комитет на НАТО, съобщава BBC. Той обяви стратегическо поражение за Москва, независимо от бавния напредък на бойното поле.

- Реклама -

Изданието цитира Драгоне, който казва, че НАТО „ще подкрепя Украйна до деня, в който можем да седнем на масата за преговори, за да постигнем траен мир“.

Ръководителят на Военния комитет на НАТО отбеляза също, че пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна е довело до присъединяването на още две държави към Алианса – Финландия и Швеция.

Драгоне смята, че войната в Украйна е стратегическо поражение за руския президент Владимир Путин, въпреки бавния напредък на страната на бойното поле.

„Те няма да получат приятелско или марионетно правителство като в Беларус. Путин няма да успее“, смята адмиралът.

Той изрази увереност, че европейските страни са готови да продължат да подкрепят отбраната на Украйна. Драгоне смята, че това е било полезно, тъй като са получили сигнал за събуждане и сега поемат отговорност за собствената си отбрана.

Изданието припомни, че през юни тази година членовете на НАТО се споразумяха да увеличат разходите си за отбрана до 5% от БВП до 2035 г.

Адмиралът коментира и последните съобщения на Русия за разработване на ядрени оръжия като ракетите „Буревестник“ и „Посейдон“.

„Те не представляват заплаха за нас. Ние просто сме готови да защитим нашите 32 държави и един милиард души. Ние сме ядрен съюз“, отбеляза Драгон.

Председателят на Военния комитет на НАТО предположи, че ако Русия атакува или нахлуе в някоя от страните от Алианса, най-вероятно това ще бъдат балтийските държави: Естония, Латвия или Литва.

В същото време той добави, че тъй като тези страни са членове на НАТО, ще се приложи член 5, който счита нападението срещу една държава за нападение срещу всички страни от Алианса. В този случай, подчерта той, НАТО ще им се притече на помощ. Драгон уточни, че това се отнася и за Съединените щати.

„Да, защото те са поели ангажименти и са подчертали, че остават ангажирани с този въпрос“, казва адмиралът.

В статията се посочва, че Драгон смята, че от всички нужди на НАТО в областта на отбраната, противовъздушната отбрана в момента е най-висок приоритет. Той обясни, че скорошните руски нахлувания на дронове в Полша и Румъния са накарали НАТО да модернизира системите си за противовъздушна отбрана.

Според неговите изчисления, ще са необходими няколко месеца, за да се активира хипотетичната „стена от дронове“ на източните граници на НАТО.

„На пазара има много неща, които ще отговорят на нашите непосредствени нужди, затова създадохме нова структура, наречена „Източна гвардия“… която обединява всички средства за противовъздушна отбрана, които вече имаме на източния си фланг“, обясни той.

„Алиансът е силен, зрял и единен, което е нашият център на тежестта. Той е по-силен от нашите противници и ние ще подкрепяме Украйна до деня, в който настъпи мир“, заяви Драгон.