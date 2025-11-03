НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 03.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортВолейбол

          Алекс Николов с трети успех от четири мача в Италия

          Кучине Лубе (Чивитанова) се наложи над Чистерна Волей с 3:1 гейма (25:17, 25:22, 23:25, 25:21)

          0
          7
          Снимка: www.facebook.com/volleyBUL.official
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Световният вицешампион Александър Николов и отборът на Кучине Лубе (Чивитанова) постигнаха трети успех за новия сезон в италианската Суперлига. Играчите на Джампаоло Медей се наложиха над Чистерна Волей с 3:1 (25:17, 25:22, 23:25, 25:21) гейма в мач от четвърти кръг на първенството.  

          - Реклама -

          Николов се отчете с 16 точки и бе най-резултатен на полето. Толкова добави и Матия Ботоло. С 13 пункта се отчете Пория Ханзадех Хосеин.

          За съперника Томазо Барото завърши с 13 точки, 12 реализира завърши Филипо Ланца.

          Лубе е на второ място с десет точки, докато Чистерна е на 11-та позиция с едва два пункта в актива. В следващия кръг Николов и компания играят с Газ Сейлс Блуенерджи Пиаченца в неделя, 16 ноември от 19 наше време, докато Чистерна се изправя срещу Валза Груп Модена час по-късно. 

          Световният вицешампион Александър Николов и отборът на Кучине Лубе (Чивитанова) постигнаха трети успех за новия сезон в италианската Суперлига. Играчите на Джампаоло Медей се наложиха над Чистерна Волей с 3:1 (25:17, 25:22, 23:25, 25:21) гейма в мач от четвърти кръг на първенството.  

          - Реклама -

          Николов се отчете с 16 точки и бе най-резултатен на полето. Толкова добави и Матия Ботоло. С 13 пункта се отчете Пория Ханзадех Хосеин.

          За съперника Томазо Барото завърши с 13 точки, 12 реализира завърши Филипо Ланца.

          Лубе е на второ място с десет точки, докато Чистерна е на 11-та позиция с едва два пункта в актива. В следващия кръг Николов и компания играят с Газ Сейлс Блуенерджи Пиаченца в неделя, 16 ноември от 19 наше време, докато Чистерна се изправя срещу Валза Груп Модена час по-късно. 

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Футболни резултати от неделя

          Николай Минчев -
          В неделния ден се изиграха редица интересни мачове от топ-европейските футболни първенства. В Англия Манчестър Сити победи Борнемут с 3:1, със същия резултат в...
          Спорт

          Дяволът се върна на точния път и се окичи във вълча кожа

          Станимир Бакалов -
          Милан победи Рома на „Сан Сиро“ с 1:0 в дербито на 10-ия кръг в Серия А, благодарение на гол на Страхиня Павлович. С този...
          Спорт

          Барселона би Елче, Ламин Ямал си припомни какво е гол от игра

          Станимир Бакалов -
          Барселона победи Елче с 3:1 на Олимпийския стадион „Луис Компанис“ в мач от 11-ия кръг на Ла Лига. „Блаугранас“ събраха 25 точки на второто...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions