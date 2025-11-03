Алекс Николов с трети успех от четири мача в Италия

Световният вицешампион Александър Николов и отборът на Кучине Лубе (Чивитанова) постигнаха трети успех за новия сезон в италианската Суперлига. Играчите на Джампаоло Медей се наложиха над Чистерна Волей с 3:1 (25:17, 25:22, 23:25, 25:21) гейма в мач от четвърти кръг на първенството.

Николов се отчете с 16 точки и бе най-резултатен на полето. Толкова добави и Матия Ботоло. С 13 пункта се отчете Пория Ханзадех Хосеин.

За съперника Томазо Барото завърши с 13 точки, 12 реализира завърши Филипо Ланца.

Лубе е на второ място с десет точки, докато Чистерна е на 11-та позиция с едва два пункта в актива. В следващия кръг Николов и компания играят с Газ Сейлс Блуенерджи Пиаченца в неделя, 16 ноември от 19 наше време, докато Чистерна се изправя срещу Валза Груп Модена час по-късно.