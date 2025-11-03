Бабиш подписа коалиционно споразумение с две евроскептични партии

Чешкият милиардер Андрей Бабиш, който се самоопределя като „тръмпист“, подписа коалиционно споразумение за управление с две евроскептични партии, обещавайки да се бори за „различна Европа“.

Трите партии все още не са се споразумели за състава на кабинета, а Бабиш заяви, че ще обсъди имената на новите министри едва в края на месеца.

Президентът Петър Павел миналата седмица поиска от 71-годишния бивш премиер Бабиш да сформира ново правителство, след като неговото движение АНО спечели изборите през октомври.

АНО се обедини с крайнодясната „Свобода и пряка демокрация“ (СПД) и дясната партия „Мотористите“ и трите партии публикуваха своята политическа декларация днес, 3 ноември, предаде АФП.

„Чехия е суверенна държава членка на Европейския съюз и солиден съюзник в рамките на НАТО“, заявиха трите партии, които разполагат с 108 места в 200-членния парламент.

Те обаче уточниха, че ЕС „няма право да налага на държавите членки решения, които биха нарушили тяхната вътрешна суверенност“.

„Искаме една различна Европа – един самоуверен съюз от суверенни национални държави, които си сътрудничат, когато това има смисъл, като същевременно запазват свободата си по въпроси, които са изключително техни“, добавиха те.

Включването на СПД, водена от депутата Томио Окамура, в коалицията предизвика учудване, тъй като партията призова за референдум за оставането в ЕС.

Но както Бабиш, който вече управляваше тази страна с 10,9 милиона души, членка на ЕС и НАТО, от 2017 до 2021 г., така и Окамура отхвърлиха всякакви опасения.

За разлика от излизащото от власт дясноцентристко правителство на премиера Петър Фиала, кабинетът на Бабиш е малко вероятно да предостави значителна помощ на Украйна, която се бори срещу руската инвазия от 2022 г.

„Ще подкрепим дипломатическите стъпки, водещи до прекратяване на войната в Украйна“, се казва в политическата декларация.

Партиите също така обещаха, че няма да „приемат еврото или да предприемат стъпки за неговото приемане“.

Чехия се ангажира да се присъедини към еврозоната, когато стана член на ЕС през 2004 г., но без да определи дата.

Новият чешки парламент проведе първото си заседание днес, което е необходимо условие, поставено от конституцията, за да може президентът да назначи ново правителство.

АНО спечели изборите на 3-4 октомври с 34,5% от гласовете, получавайки 80 места. СПД спечели 15 места, а „Мотористите“ – 13 места.