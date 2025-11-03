НА ЖИВО
          Бабиш постигна мнозинство в чешкия парламент, коалира се с евроскептици

          Снимка: БГНЕС
          Партията „Действие на недоволните граждани“ (АНО) на милиардера и популист Андрей Бабиш подписа коалиционно споразумение с две евроскептични формации, приближавайки се до завръщане на власт след победата си на парламентарните избори, предаде Ройтерс.

          Бабиш спечели изборите с обещания за повишаване на държавните разходи за чешките граждани и с остра критика към политиката на ЕС в сферите на климата и миграцията.

          Новата коалиция обединява:

          • партия „Автомобилисти за себе си“ (Автомобилистите) – евроскептична и популистка формация;
          • крайнодясната „Свобода и пряка демокрация“ (СПД) – партия с антинатовски и антиимигрантски позиции.
          Трите партии заедно държат 108 от 200 депутатски мандата в Камарата на депутатите — долната камара на чешкия парламент, което им дава парламентарно мнозинство.

          „Възнамеряваме да съставим правителство до средата на следващия месец, за да може държавният бюджет за 2026 г. да бъде одобрен навреме и аз да присъствам като премиер на последната среща на върха на ЕС за годината“, заяви Бабиш пред медиите.

          Според него третото четене на бюджета може да се състои на 17 декември, като подчерта, че дефицитът трябва да бъде приет, дори ако проектобюджетът не го покрива напълно.

          Оттеглящото се правителство на премиера Петър Фиала настоява, че повторното внасяне на бюджета в парламента е ненужно, но според чешката агенция ЧТК новият парламент вероятно ще гласува наново проектозакона.

          Десноцентристкото правителство на Фиала досега беше фокусирано върху намаляването на бюджетния дефицит и подкрепата за Украйна в борбата ѝ срещу руската инвазия.

          Бабиш, който вече беше премиер между 2017 и 2021 г., заяви, че ще прекрати чешката инициатива за доставка на артилерийски снаряди за Украйна, закупени от страни извън ЕС.

          „Ще спрем всякаква финансова помощ за Украйна от държавния бюджет. Тези средства трябва да бъдат насочени към чешките граждани“, подчерта Бабиш в предизборната си кампания.

