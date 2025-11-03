НА ЖИВО
          Българските клубове със санкции от ФИФА се увеличават: Спартак Варна с ново наказание

          С подобни ограничения към днешна дата са още Ботев Пловдив и Берое

          Снимка: https://www.facebook.com/people/FC-Spartak-Varna-
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Спартак Варна получи нова забрана от ФИФА за картотекиране на привлечени футболисти. „Соколите“ са наказани да не могат да регистрират новодошли играчи за следващите три трансферни прозореца.

          Варненският клуб е санкциониран заради задължения към бивши футболисти. Когато клубът плати дълговете си, то от Международната централа автоматично ще свалят забраната.

          С такива наказания от края на октомври са още два български клуба – Ботев Пловдив и Берое, като старозагорци имат нова санкция от днес.

