Българските клубове със санкции от ФИФА се увеличават: Спартак Варна с ново наказание

Спартак Варна получи нова забрана от ФИФА за картотекиране на привлечени футболисти. „Соколите“ са наказани да не могат да регистрират новодошли играчи за следващите три трансферни прозореца.

- Реклама -

Варненският клуб е санкциониран заради задължения към бивши футболисти. Когато клубът плати дълговете си, то от Международната централа автоматично ще свалят забраната.

С такива наказания от края на октомври са още два български клуба – Ботев Пловдив и Берое, като старозагорци имат нова санкция от днес.