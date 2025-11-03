Българският ВСС в среща с ВАС на Полша

Представляващият Висшия съдебен съвет (ВСС) Боян Магдалинчев и членът на съвета Цветинка Пашкунова се срещнаха с председателя на Върховния административен съд на Полша Яцек Хлебни, който е на официално посещение в България.

Полската делегация включва още Малгожата Мирон – председател на Второ отделение на Общата административна колегия на ВАС на Полша, и Бартош Войчеховски – съдия във ВАС. Гостите бяха придружени от съдия Юлия Тодорова от Върховния административен съд на България.

По време на срещата са били обсъдени структурата, функциите и правомощията на съдебните съвети в двете държави, както и ролята на министрите на правосъдието в техните дейности.

„Настоящият състав на ВСС продължава да изпълнява задълженията си в условията на изтекъл мандат, което има своите правни и политически последици,“ отбеляза Боян Магдалинчев.

Той е представил пред гостите историята на Върховния административен съд в България, както и дейността на помощните комисии към ВСС. По време на разговора е било пояснено, че въпреки законно проведените избори през 2022 г., резултатите са били отменени с промени в Закона за съдебната власт, а нов състав на съвета все още не е избран поради невъзможността парламентът да постигне нужното мнозинство от 160 гласа.

В контекста на съдебната реформа са били разгледани и:

изтеклият мандат на Инспектората към ВСС и решението на Конституционния съд от 2022 г. ,

и решението на , решението на Конституционния съд за отмяна на промените в основния закон относно разделянето на ВСС,

в основния закон относно разделянето на ВСС, както и позицията на съвета по решенията на Съда на ЕС от 30 април 2025 г.

В заключение е било подчертано, че ВСС е готов за провеждане на избори за нови членове от съдийската, прокурорската и следователската квота, като се очаква процедурите да се проведат паралелно с тези на Народното събрание.