Беларус беше остро критикуван в ООН за мащабни репресии, арести и изтезания

Беларус беше подложена на остра критика от много страни в ООН заради нарушаването на правата на човека, включително обвинения в системни репресии, политически мотивирани преследвания и широко разпространени изтезания.

По време на прегледа на доклада на Беларус в ООН в Женева много дипломати изразиха тревога от влошаващата се ситуация с обвинения в многобройни нарушения, включително някои, които могат да се считат за „престъпления срещу човечеството“.

Посланикът на Норвегия Тормод Ендресен призова Беларус да „сложи край на системните репресии и политически мотивираните преследвания, включително задържания, изтезания и преследване на политически опоненти и техните семейства“.

Елеонор Сандърс, посланикът на Великобритания по правата на човека в Женева, заяви, че страната ѝ е „дълбоко загрижена от продължаващата ерозия на правата на човека в Беларус“, предаде АФП.

Подкрепена от редица други дипломати, Сандърс осъди „широко разпространеното потискане на гражданското общество, независимите медии и политическата опозиция“ в Беларус от 2020 г. насам.

По време на т.нар. универсален периодичен преглед (УПП), на който всички 193 държави членки на ООН трябва да се подлагат на всеки няколко години, заместник-министърът на външните работи на Беларус Игор Секрета отхвърли критиките като „намеса във вътрешните работи на Беларус“.

Той отхвърли опасенията, изразени от много дипломати, че голям брой политически затворници гният в затвора.

„Опитите да се представят нарушителите на закона като политически затворници или жертви на съвестта са много преувеличени“, каза той.

Правозащитни групи твърдят, че около 1000 политически затворници остават зад решетките в Беларус.

Мнозина от тях са били задържани по време на бруталните репресии срещу опозицията след оспорваното преизбиране на президента Александър Лукашенко и са били съдени по обвинения, които правозащитните организации определят като политически мотивирани.

Беларуският посланик Лариса Белская остро критикува „опитите на западните страни да манипулират тази тема, като представят версии за предполагаемата незаконност на резултатите от президентските избори“, което според нея е опит да се оправдаят санкциите срещу страната.

„Изборите в Беларус са свободни, честни, законни и демократични“, заяви тя.

Лукашенко управлява страната от 1994 г., като смазва вътрешните си опоненти и изгражда тясна връзка с руския президент Владимир Путин.

Редица дипломати призоваха Беларус да спре подкрепата, която оказва на Русия във войната ѝ в Украйна.

Беларус получи подкрепа от някои държави, а Русия остро критикува „политизирания подход на редица западни страни по отношение на ситуацията в Беларус“.

Руският представител Евгений Устинов обвини западните страни, че „подклаждат истерията около т.нар. политически затворници“ в опит да „дестабилизират ситуацията в Беларус“.