      понеделник, 03.11.25
          Война

          Бившият командир от „Айдар“ Евгений Дикий: Русия иска да принуди украинците да капитулират

          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Украйна е изправена пред трудна зима, тъй като Русия се стреми да принуди украинците да поискат капитулация от правителството при всякакви условия. Това заяви Евгений Дикий, ветеран от руско-украинската война, бивш командир на рота на батальон „Айдар“ и директор на Националния антарктически научен център, в ефира на украинското Radio NV.

          „Изправени сме пред трудна зима, доста тъмна и студена. Русия отделя толкова много ресурси за това, че без значение колко Patriot ни дадат, без значение колко системи за противовъздушна отбрана ни донесат, няма шанс да се защитим напълно от това“, заяви той.

          Според Дикий, енергийният сектор на Украйна ще пострада много тази зима и Русия залага много на това.

          Експертът подчерта, че Москва разчита украинците най-накрая да поискат капитулация, което е точно това, на което се надяват.

           „Именно в тила украинските цивилни ще започнат да изискват от правителството да преговаря с Русия при всякакви условия, защото сме в тъмното и студа. Това изчисление е малко наивно. Неприятно е да се върнем към зимата на 2022-23 г. Но ние вече свикнахме и знаем как да оцелеем, как да се ориентираме в тази ситуация. Но най-важното е, че знаем за какво става въпрос“, отбеляза Дикий.

          В същото време той посочи, че ситуацията в Русия е различна, тъй като те никога преди не са преживявали нещо подобно.

          „Това ще бъде първата им студена и тъмна зима, ако направим това сега. И изглежда, че нямаме избор. Ще трябва да си поставим допълнителна цел, такава, която не сме си поставяли преди като цивилизована страна, така че руското население най-накрая да почувства, че това наистина е тяхната война и че тя ги засяга. За тях това ще бъде нещо съвсем ново. Те не са подготвени за това“, обясни експертът.

