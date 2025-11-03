НА ЖИВО
      понеделник, 03.11.25
          Богдан Милчев: Няма нито един издаден фиш за нарушения за средна скорост

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Приемането на средната скорост се оказа балон, който ще се спука.“

          Това каза членът на Института за пътна безопасност Богдан Милчев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Милчев посочи, че няма нито един издаден фиш за нарушения за средна скорост. Той обясни, че въвеждането на тази скорост е политически акт. По думите му няма ресурс да се налагат глоби за това нарушение.

          „Политиците не са готови да се откажат от този клептократски режим, в който функционираме“, посочи още гостът.

          Според членът на Института за пътна безопасност има проблем с информацията за пътна безопасност, която се предоставя на обществото.

          „Хората живеят в заблуда, че средната скорост ще реши проблема им. Това е модел за събиране на повече пари, а не за намаляване на жертвите. Там, където трябва да се сложат тези камери, не се слагат, защото се изисква друга техника, но това изисква много време“, каза още гостът.

          От началото на годината имало наложени над 200 милиона лева глоби за неправилно шофиране, но това не било решило по никакъв начин проблема с жертвите по пътищата.

          „Трябва изцяло нова политика за изразходването на публичния ресурс. Ако тези пари се харчат по предназначение, те биха дали резултат“, обясни Богдан Милчев.

          Експертът разкритикува остро МВР за стартиралата „Акция зима“, тъй като метеорологичните условия все още не предполагали подобна акция.

