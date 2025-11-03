Богдан Милчев: Няма нито един издаден фиш за нарушения за средна скорост

Това каза членът на Института за пътна безопасност Богдан Милчев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Милчев посочи, че няма нито един издаден фиш за нарушения за средна скорост. Той обясни, че въвеждането на тази скорост е политически акт. По думите му няма ресурс да се налагат глоби за това нарушение.
Според членът на Института за пътна безопасност има проблем с информацията за пътна безопасност, която се предоставя на обществото.
От началото на годината имало наложени над 200 милиона лева глоби за неправилно шофиране, но това не било решило по никакъв начин проблема с жертвите по пътищата.
Експертът разкритикува остро МВР за стартиралата „Акция зима“, тъй като метеорологичните условия все още не предполагали подобна акция.
