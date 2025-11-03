НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Ботев Пловдив: Ние имаме най-добрия играч в шампионата – „жълто-черните“ фенове!

          Двубоят на "канарчетата" срещу Добруджа ще се играе в петък от 17:30 часа

          Снимка: www.facebook.com/botevplovdiv
          Николай Минчев
          Ботев Пловдив пусна в продажба билетите за мача с Добруджа. Срещата е в петък, 7 ноември от 17:30 часа.

          „Заплахи за настройване на всички отбори срещу нас и изпращане в „Б“ група? Това не може да ни уплаши, защото ние имаме най-добрия играч в шампионата – „жълто-черните“ фенове!“, написаха още „канарчетата“.

          Пълен текст на публикацията от „жълто-черните“:

          „Страстите от пловдивското дерби още не са утихнали, а на хоризонта е сблъсък с Добруджа. Шапки долу пред великолепната „жълто-черна“ публика, която ни накара да се чувстваме като домакини на „Лаута“!

          Заплахи за настройване на всички отбори срещу нас и изпращане в „Б“ група? Това не може да ни уплаши, защото ние имаме най-добрия играч в шампионата – „жълто-черните“ фенове!

          Ботев има нужда от своя 12-ти играч в битката срещу всички! Когато сме заедно – няма какво да ни спре!

          Билетите за мача с Добруджа, който е в петък от 17:30 часа, вече са в продажба (https://ticket.kolezha.bg/widget/17/1017/1000823).

          Според предварително определените ценови категории за мачовете от шампионата, пропуските са на следните цени:

          – Трибуна Юг / Север – 12 лв. / 6.13 €

          – Трибуна Изток – 15 лв. / 7.67 €

          – Сектор А, Блок 1,2,6,7 – 20 лв. / 10.23 €

          – Сектор А, Блок 3, 5 – 30 лв. / 15.34 €

          – Сектор А, Блок 4, P1, P3 – 35 лв. / 17.90 €

          – Сектор А, P2 – 70 лв. / 35.80 €

          – Сектор А, P2 (достъп до Lounge 1912) – 99 лв. / 50.62 €

          Деца между 5 и 14 години (включително), както и пенсионери над 65 години, използват 50% отстъпка от цената на билета, като имат място на трибуните. За тях билетите ще се продават само на каса и в клубния магазин. Деца до 4 години (включително) влизат безплатно на двубоя (без място).

          За инвалиди с инвалидни колички, както и за техните асистент-придружители, входът е безплатен. За тях е обособено специално място пред централната трибуна, като те ще влизат през входа между централната и южните трибуни.

          Ще бъдат налични билети за паркоместа зад Южната трибуна и Северната Трибуна, като тяхната цена е 10 лева. Билетите ще се продават на kolezha.bg и в магазина на стадиона, а достъпът до местата ще се осъществява през бариерите на ул. „Богомил“ и ул. „Варшава“.

          Притежателите на място в скайбоксовете, както и закупилите сезонни паркокарти, ще могат да влизат към своите паркоместа от бул. „Източен“.“

          Венци Стефанов след битката за Пловдив: Трябва и двата отбора да останат без точки за този мач

          Николай Минчев -
          Президентът на Славия Венцеслав Стефанов даде пресконференция, на която обсъди доста теми от българския футбол. Една от тях бе прекратеното пловдивско дерби между Локомотив...
          Григор Димитров изпадна от топ 40, а Виктория Томова прогресира с 2 места

          Николай Минчев -
          Григор Димитров се свлече до 44-то място в световната ранглиста при обновяването на класацията на ATP. Миналата седмица на Мастърса в Париж Григор се завърна...
          Оклахома няма спиране и продължава с наказателната си акция в НБА

          Николай Минчев -
          Оклахома Сити Тъндър постигна седма поредна победа, повтаряйки старта от шампионския си сезон, печелейки категорично срещу Ню Орлиънс Пеликанс със 137:106 у дома в...

