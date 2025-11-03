Бюджет 2026: Повече данъци, нов дълг и 3% дефицит

Министерството на финансите публикува законопроекта за Държавен бюджет 2026, в който са заложени приходи от 51,4 млрд. евро и разходи в размер на 55 млрд. евро.

Бюджетният дефицит е изчислен на 3,65 млрд. евро, което остава в рамките на допустимите 3% от БВП според европейските правила.

Според документа, максималният размер на новия държавен дълг през следващата година ще бъде до 10 млрд. евро, а инфлацията е прогнозирана на 3,5%.

Сред ключовите промени е удвояването на данъка върху дивидентите – от 5% на 10%, както и повишението на акциза върху цигарите.