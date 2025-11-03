НА ЖИВО
      понеделник, 03.11.25
          Бюджет 2026: Повече данъци, нов дълг и 3% дефицит

          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Министерството на финансите публикува законопроекта за Държавен бюджет 2026, в който са заложени приходи от 51,4 млрд. евро и разходи в размер на 55 млрд. евро.

          Бюджетният дефицит е изчислен на 3,65 млрд. евро, което остава в рамките на допустимите 3% от БВП според европейските правила.

          Според документа, максималният размер на новия държавен дълг през следващата година ще бъде до 10 млрд. евро, а инфлацията е прогнозирана на 3,5%.

          Сред ключовите промени е удвояването на данъка върху дивидентите – от 5% на 10%, както и повишението на акциза върху цигарите.

          Финансовото министерство подчертава, че рамката на бюджета цели да поддържа макроикономическа стабилност, като същевременно осигури средства за ключови публични политики и европейски приоритети

