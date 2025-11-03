Бюджет под напрежение: управляващите пренаписаха параметри в последния момент

Започва ключова политическа седмица, в която ще се решава съдбата на първия държавен бюджет в евро. Управляващите увериха, че до края на седмицата проектът за бюджета за 2026 година ще бъде внесен в Народното събрание.
Според плановете на кабинета „Желязков“, в сряда финансовите разчети ще бъдат разгледани на Националния съвет за тристранно сътрудничество, а най-късно в петък документът ще стигне до парламентарната зала.
Все пак партиите в управлението не спазиха първоначалния краен срок – 31 октомври, след като в последния момент се наложиха промени в параметрите на финансовата рамка. Решението е било взето на извънреден Съвет за съвместно управление в края на миналата седмица.
Причината за корекциите са нарасналото напрежение от синдикатите, които заплашиха с протести, както и изразеното недоволство от страна на работодателските организации.
Така, броени дни преди обсъждането на финансовата рамка, правителството се опита да балансира между социалния натиск и фискалната дисциплина — трудна задача преди представянето на първия бюджет в евро.
