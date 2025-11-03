НА ЖИВО
          Бюджет под напрежение: управляващите пренаписаха параметри в последния момент

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Започва ключова политическа седмица, в която ще се решава съдбата на първия държавен бюджет в евро. Управляващите увериха, че до края на седмицата проектът за бюджета за 2026 година ще бъде внесен в Народното събрание.

          Според плановете на кабинета „Желязков“, в сряда финансовите разчети ще бъдат разгледани на Националния съвет за тристранно сътрудничество, а най-късно в петък документът ще стигне до парламентарната зала.

          „Бюджетът ще бъде внесен навреме, въпреки забавянето,“ коментираха представители на управляващото мнозинство.

          Все пак партиите в управлението не спазиха първоначалния краен срок – 31 октомври, след като в последния момент се наложиха промени в параметрите на финансовата рамка. Решението е било взето на извънреден Съвет за съвместно управление в края на миналата седмица.

          Синдикатите готвят протест заради минималната заплата Синдикатите готвят протест заради минималната заплата

          Причината за корекциите са нарасналото напрежение от синдикатите, които заплашиха с протести, както и изразеното недоволство от страна на работодателските организации.

          „Няма как да приемем бюджет, който не отчита реалните нужди на хората,“ заявиха от синдикалните среди.

          Така, броени дни преди обсъждането на финансовата рамка, правителството се опита да балансира между социалния натиск и фискалната дисциплина — трудна задача преди представянето на първия бюджет в евро.

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

Пишете ни: novini@eurocom.bg

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

