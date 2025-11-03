Част от историческа кула се срути в центъра на Рим – има ранени

Инцидент по време на реставрационни дейности разтърси центъра на Рим. Част от Кулата на графовете на Булеварда на имперските форуми се е срутила частично, съобщават АНСА и БТА.

От развалините е бил изваден 64-годишен строителен работник, който е откаран в болница в тежко състояние с мозъчно-черепна травма.

По информация на спасителните екипи мъжът е бил в стабилно състояние при транспортирането, но травмите му са сериозни.

При срутването са пострадали още двама работници, които са отказали хоспитализация. Те за кратко са останали блокирани в сградата, но пожарникари са ги свалили с помощта на мобилна стълба.

На място работят пожарни и спасителни екипи, а пешеходният и автомобилният трафик в района е спрян.

Кулата на графовете, висока 29 метра, датира от XIII век. Историческата постройка не се използва от 2006 г., а през последните четири години е в процес на реставрация, която е трябвало да приключи през следващата година.

Булевардът на имперските форуми, където се намира кулата, свързва Колизея с площад „Венеция“ – един от най-емблематичните маршрути в италианската столица.