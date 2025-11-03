НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 03.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИнциденти

          Част от историческа кула се срути в центъра на Рим – има ранени

          0
          2
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Инцидент по време на реставрационни дейности разтърси центъра на Рим. Част от Кулата на графовете на Булеварда на имперските форуми се е срутила частично, съобщават АНСА и БТА.

          - Реклама -

          От развалините е бил изваден 64-годишен строителен работник, който е откаран в болница в тежко състояние с мозъчно-черепна травма.

          По информация на спасителните екипи мъжът е бил в стабилно състояние при транспортирането, но травмите му са сериозни.

          При срутването са пострадали още двама работници, които са отказали хоспитализация. Те за кратко са останали блокирани в сградата, но пожарникари са ги свалили с помощта на мобилна стълба.

          На място работят пожарни и спасителни екипи, а пешеходният и автомобилният трафик в района е спрян.

          Кулата на графовете, висока 29 метра, датира от XIII век. Историческата постройка не се използва от 2006 г., а през последните четири години е в процес на реставрация, която е трябвало да приключи през следващата година.

          Булевардът на имперските форуми, където се намира кулата, свързва Колизея с площад „Венеция“ – един от най-емблематичните маршрути в италианската столица.

          Инцидент по време на реставрационни дейности разтърси центъра на Рим. Част от Кулата на графовете на Булеварда на имперските форуми се е срутила частично, съобщават АНСА и БТА.

          - Реклама -

          От развалините е бил изваден 64-годишен строителен работник, който е откаран в болница в тежко състояние с мозъчно-черепна травма.

          По информация на спасителните екипи мъжът е бил в стабилно състояние при транспортирането, но травмите му са сериозни.

          При срутването са пострадали още двама работници, които са отказали хоспитализация. Те за кратко са останали блокирани в сградата, но пожарникари са ги свалили с помощта на мобилна стълба.

          На място работят пожарни и спасителни екипи, а пешеходният и автомобилният трафик в района е спрян.

          Кулата на графовете, висока 29 метра, датира от XIII век. Историческата постройка не се използва от 2006 г., а през последните четири години е в процес на реставрация, която е трябвало да приключи през следващата година.

          Булевардът на имперските форуми, където се намира кулата, свързва Колизея с площад „Венеция“ – един от най-емблематичните маршрути в италианската столица.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Нов протест срещу приемането на еврото пред БНБ

          Никола Павлов -
          С възгласи „Не на еврото!“ привърженици на партия „Възраждане“ се събраха на протест пред сградата на Българската народна банка (БНБ). Демонстрацията беше организирана във...
          Свят

          САЩ готвят военна операция срещу наркокартелите в Мексико

          Иван Христов -
          САЩ се готвят за военна операция срещу наркокартелите в Мексико, съобщава NBC. Според източници, планът предвижда участието на американски войски в Мексико, включително удари по...
          Общество

          Хърватия връща задължителната военна служба – 17 години по-късно

          Дамяна Караджова -
          Хърватия възстановява задължителната военна служба, 17 години след като я премахна.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions