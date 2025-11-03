Част от средновековната кула Конти се срути в близост до Колизеума в Рим

В центъра на Рим, близо до Колизеума, средновековната кула Конти частично се срути.

- Реклама -

Четирима души, строителни работници, работещи по реконструкцията на кулата, бяха ранени. Един от тях е откаран в болница в тежко състояние.

Пожарникарите не изключват възможността друг човек да е останал под развалините.

Полиция и пожарникари отцепиха района в непосредствена близост до пътя на Императорските форуми, ограничавайки движението в пешеходната зона. Час и половина по-късно се случи ново срутване: облак от каменен прах обгърна тълпа от минувачи и журналисти, принуждавайки полицията да разшири кордона. На мястото на инцидента пристигна линейка.