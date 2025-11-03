ЦСКА 1948 се издъни във Враца, преднината на Левски расте

ЦСКА 1948 пропусна да доближи лидера в Първа лига Левски на три точки, след като направи само 0:0 при гостуването на Ботев Враца в последен мач от 14-ия кръг на първенството.

- Реклама -

Под Околчица „червените“ можеха да поведат в резултата в края на първото полувреме, но Димитър Евтимов се прояви с няколко блестящи намеси под рамката след далечни шутове. След паузата тимът на Иван Стоянов натисна в търсене на победен гол, но домакините бяха много компактни и рядко даваха чисти възможности на съперника. Все пак, Евтимов отново трябваше да бъде внимателен при няколко ситуации, една от които на Фредерик Масиел. От другата страна обаче Ботев контраатакуваше опасно, но без необходимото доразвиване на атаките, за да притесни по-сериозно Петър Маринов.

В крайна сметка двата отбора направиха равенство, което напълно удовлетворява водача в таблицата Левски, който ден по-рано си свърши работата и надви Арда с 3:0 в Кърджали. „Сините“ са вече на пет точки пред ЦСКА 1948 и на цели 11 пред третия Лудогорец. Шампионите имат мач в резерв. Ботев Враца е на седмото място с 18 пункта.

В следващия кръг врачани са гости на Локомотив София в столицата, докато ЦСКА 1948, който ще бъде без наказания за натрупани жълти картони голмайстор Мамаду Диало, посреща Черно море в Бистрица.