Деветмесечно бебе загина след нападение от уплашено куче

Деветмесечно бебе е загинало, след като е било нападнато от куче, подплашено от фойерверки, съобщи BBC. Трагичният инцидент е станал в село Коолдикът, графство Мънмътшър, в югоизточен Уелс.
- Реклама -
Служители на полицията в Гуент и екипи на парамедици са били изпратени на място в неделя вечерта, след сигнал за нападение над дете.
Кучето е било иззето и отстранено от адреса, уточняват властите.
Жителите на малката общност споделят, че фойерверки са били пускани в близост до дома малко преди инцидента, което вероятно е уплашило животното и го е направило агресивно.
Полицията не разкрива името на детето, нито кой е собственикът на кучето, но уверява, че разследването продължава.
Местните описват случилото се като шокираща трагедия, която е разтърсила тихата селска общност в региона.
Деветмесечно бебе е загинало, след като е било нападнато от куче, подплашено от фойерверки, съобщи BBC. Трагичният инцидент е станал в село Коолдикът, графство Мънмътшър, в югоизточен Уелс.
- Реклама -
Служители на полицията в Гуент и екипи на парамедици са били изпратени на място в неделя вечерта, след сигнал за нападение над дете.
Кучето е било иззето и отстранено от адреса, уточняват властите.
Жителите на малката общност споделят, че фойерверки са били пускани в близост до дома малко преди инцидента, което вероятно е уплашило животното и го е направило агресивно.
Полицията не разкрива името на детето, нито кой е собственикът на кучето, но уверява, че разследването продължава.
Местните описват случилото се като шокираща трагедия, която е разтърсила тихата селска общност в региона.