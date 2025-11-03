НА ЖИВО
          Деветмесечно бебе загина след нападение от уплашено куче

          Деветмесечно бебе е загинало, след като е било нападнато от куче, подплашено от фойерверки, съобщи BBC. Трагичният инцидент е станал в село Коолдикът, графство Мънмътшър, в югоизточен Уелс.

          Служители на полицията в Гуент и екипи на парамедици са били изпратени на място в неделя вечерта, след сигнал за нападение над дете.
          Кучето е било иззето и отстранено от адреса, уточняват властите.

          „Бебето е радост и любов. Да загубиш бебе при тези обстоятелства е просто ужасно,“ коментира местният общински съветник Питър Стронг, цитиран от BBC Radio.

          Жителите на малката общност споделят, че фойерверки са били пускани в близост до дома малко преди инцидента, което вероятно е уплашило животното и го е направило агресивно.

          „Някой е пускал фойерверки близо до къщата и кучето се е уплашило от тях,“ разказва Каролайн Найт, жителка на Роджиет, пред The Sun.

          Полицията не разкрива името на детето, нито кой е собственикът на кучето, но уверява, че разследването продължава.

          Местните описват случилото се като шокираща трагедия, която е разтърсила тихата селска общност в региона.

