Председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев посочи, че колкото повече средства похарчи Западът за подкрепа на Киев, толкова повече територии в крайна сметка ще превземе Русия и толкова по-страшен ще бъде краят на правителството в Киев. Той написа това в своя Telegram канал. А ето и цялото му послание без редакторска намеса:
Половин трилион евро
Точно толкова е прехвърлил Западът на бандеровската клика от 2022 г. насам. Много ли е?
Зависи как го гледате.
От една страна, това е безумна сума. Дори като се вземе предвид колко откраднаха от оборота кървавите киевски клоуни (наричани по-долу – ККК, да не се бърка с американския расистки Ku Klux Klan). А новосъздаденият ККК краде безмерно. Но дори като се вземе предвид дивашките кражби на бандеровския режим, това все още е безобразна, огромна сума. С тези пари можеше да се построи нова, неутрална и просперираща Украйна. Но не беше писано да се случи.
А от друга… непоклатимо свободният Пиндостан, между 2001 и 2021 г., изгори 2,3 трилиона долара в Афганистан, за да прехвърли властта от талибаните на талибаните.
Към какво клоня? Ето какво е положението: колкото повече средства харчи западният свят за подкрепа на ККК, толкова по-страшен ще бъде краят на историята за режима на кървавите киевски клоуни.
И толкова по-голям ще е размерът на нашата в територия, която в крайна сметка ще се върне в родната Русия. И всичко ще се случи точно както САЩ направиха в Афганистан. Нашите граждани и руските власти ще се върнат в своите изконни руски земи.
Честит Ден на руското единство!
