      понеделник, 03.11.25
          Война

          Дмитрий Медведев: Колкото повече похарчи Западът за Киев, толкова повече територия ще вземе Русия

          Дмитрий Медведев
          Дмитрий Медведев
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев посочи, че колкото повече средства похарчи Западът за подкрепа на Киев, толкова повече територии в крайна сметка ще превземе Русия и толкова по-страшен ще бъде краят на правителството в Киев. Той написа това в своя Telegram канал. А ето и цялото му послание без редакторска намеса:

          Половин трилион евро

          Точно толкова е прехвърлил Западът на бандеровската клика от 2022 г. насам. Много ли е?

          Зависи как го гледате.

          От една страна, това е безумна сума. Дори като се вземе предвид колко откраднаха от оборота кървавите киевски клоуни (наричани по-долу – ККК, да не се бърка с американския расистки Ku Klux Klan). А новосъздаденият ККК краде безмерно. Но дори като се вземе предвид дивашките кражби на бандеровския режим, това все още е безобразна, огромна сума. С тези пари можеше да се построи нова, неутрална и просперираща Украйна. Но не беше писано да се случи.

          А от друга… непоклатимо свободният Пиндостан, между 2001 и 2021 г., изгори 2,3 трилиона долара в Афганистан, за да прехвърли властта от талибаните на талибаните.

          Към какво клоня? Ето какво е положението: колкото повече средства харчи западният свят за подкрепа на ККК, толкова по-страшен ще бъде краят на историята за режима на кървавите киевски клоуни.

          И толкова по-голям ще е размерът на нашата в територия, която в крайна сметка ще се върне в родната Русия. И всичко ще се случи точно както САЩ направиха в Афганистан. Нашите граждани и руските власти ще се върнат в своите изконни руски земи.

          Честит Ден на руското единство!

