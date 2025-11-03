НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 03.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Доналд Тръмп: С Путин и Си Дзинпин не можеш да се шегуваш

          0
          28
          Доналд Тръмп и Владимир Путин
          Доналд Тръмп и Владимир Путин
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп коментира отношението си към руския и китайския лидери Владимир Путин и Си Дзинпин.

          - Реклама -

          На въпроса с кого му е по-трудно да се справя, Тръмп заяви, че „това са хора, с които не можеш да се шегуваш“.

          „И двамата са корави. И двамата са умни. И двамата са много силни лидери. Не можеш да се шегуваш с тези хора. Трябва да ги приемаш много сериозно. Те не идват и не казват: „О, какъв красив ден! Вижте колко е красив. Слънцето грее, толкова е красиво.“ Това са сериозни хора. Това са корави и умни лидери“, заяви той.

          В отговор на въпрос за червения килим за Путин в Аляска, Тръмп отбеляза, че той „разстила червения килим за всички“.

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп коментира отношението си към руския и китайския лидери Владимир Путин и Си Дзинпин.

          - Реклама -

          На въпроса с кого му е по-трудно да се справя, Тръмп заяви, че „това са хора, с които не можеш да се шегуваш“.

          „И двамата са корави. И двамата са умни. И двамата са много силни лидери. Не можеш да се шегуваш с тези хора. Трябва да ги приемаш много сериозно. Те не идват и не казват: „О, какъв красив ден! Вижте колко е красив. Слънцето грее, толкова е красиво.“ Това са сериозни хора. Това са корави и умни лидери“, заяви той.

          В отговор на въпрос за червения килим за Путин в Аляска, Тръмп отбеляза, че той „разстила червения килим за всички“.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Украйна може да загуби подкрепата на МВФ заради замразените руски активи

          Иван Христов -
          Европейският съюз се опасява, че Международният валутен фонд (МВФ) ще прекрати помощта, ако Белгия откаже да подкрепи „репарационен заем“ от 140 милиарда евро за...
          Война

          Леонид Кучма: Войната в Украйна със сигурност ще свърши, а Третата световна война едва ли някога ще започне

          Иван Христов -
          Трета световна война може да бъде само ядрена и е малко вероятно някога да започне. Това мнение изрази бившият украински президент Леонид Кучма в...
          Война

          Обкръжените украински войски при Купянск се предават в руски плен

          Иван Христов -
          Обкръжените при град Купянск части на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) продължават да се предават в плен на руснаците, съобщават от Министерството на отбраната...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions