Доналд Тръмп: С Путин и Си Дзинпин не можеш да се шегуваш

Президентът на САЩ Доналд Тръмп коментира отношението си към руския и китайския лидери Владимир Путин и Си Дзинпин.

На въпроса с кого му е по-трудно да се справя, Тръмп заяви, че „това са хора, с които не можеш да се шегуваш“.

„И двамата са корави. И двамата са умни. И двамата са много силни лидери. Не можеш да се шегуваш с тези хора. Трябва да ги приемаш много сериозно. Те не идват и не казват: „О, какъв красив ден! Вижте колко е красив. Слънцето грее, толкова е красиво.“ Това са сериозни хора. Това са корави и умни лидери“, заяви той.

В отговор на въпрос за червения килим за Путин в Аляска, Тръмп отбеляза, че той „разстила червения килим за всички“.