НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 03.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Доналд Тръмп: САЩ имат ядрено оръжие, за да взривят света 150 пъти

          0
          48
          Доналд Тръмп
          Доналд Тръмп
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          САЩ имат „достатъчно ядрени оръжия, за да взривят света 150 пъти“, но няма да бъдат „единствената страна, която не тества“ ядрени оръжия. Това заяви американският президент Доналд Тръмп в интервю пред CBS News.

          - Реклама -

          „Имаме повече ядрени оръжия от други страни. Трябва да направим нещо по отношение на денуклеаризацията“, отбеляза той.

          Тръмп заяви още, че е обсъдил този въпрос с китайския лидер Си Дзинпин и руския държавен глава Владимир Путин. „Имаме достатъчно ядрени оръжия, за да взривим света 150 пъти. Русия има много ядрени оръжия и Китай ще има много ядрени оръжия“, отбеляза той.

          В същото време Тръмп отбеляза, че не иска САЩ „да бъдат единствената страна, която не прави изпитания“.

          „Ще правим изпитания на ядрени оръжия, точно както правят другите страни. Русия тества, Китай тества, но не говорят за това. Ние сме отворено общество. Ние сме различни. Говорим за това“, сподели плановете си американският лидер.

          САЩ имат „достатъчно ядрени оръжия, за да взривят света 150 пъти“, но няма да бъдат „единствената страна, която не тества“ ядрени оръжия. Това заяви американският президент Доналд Тръмп в интервю пред CBS News.

          - Реклама -

          „Имаме повече ядрени оръжия от други страни. Трябва да направим нещо по отношение на денуклеаризацията“, отбеляза той.

          Тръмп заяви още, че е обсъдил този въпрос с китайския лидер Си Дзинпин и руския държавен глава Владимир Путин. „Имаме достатъчно ядрени оръжия, за да взривим света 150 пъти. Русия има много ядрени оръжия и Китай ще има много ядрени оръжия“, отбеляза той.

          В същото време Тръмп отбеляза, че не иска САЩ „да бъдат единствената страна, която не прави изпитания“.

          „Ще правим изпитания на ядрени оръжия, точно както правят другите страни. Русия тества, Китай тества, но не говорят за това. Ние сме отворено общество. Ние сме различни. Говорим за това“, сподели плановете си американският лидер.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Украинските сили започнаха операция по прочистване на Покровск

          Георги Петров -
          Украинските военни започнаха „сложна десантна операция“ в град Покровск, съобщи държавната медия „Суспилне“, позовавайки се на източници от армията. В операцията участват специални части...
          Война

          Израел: Предадените от Газа тела не принадлежат на заложниците

          Георги Петров -
          Израелската армия обяви, че три тела, предадени през нощта от ивицата Газа чрез посредничеството на Червения кръст, не принадлежат на израелски заложници, държани от...
          Война

          Хуманитарна катастрофа и клане: Стотици избити и десетки хиляди избягали от град в Судан

          Никола Павлов -
          Десетки хиляди жители са напуснали Фашир в резултат на ожесточените сражения. Някои от тях са били принудени да вървят три или четири дни пеша...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions