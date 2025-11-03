Доналд Тръмп: САЩ имат ядрено оръжие, за да взривят света 150 пъти

САЩ имат „достатъчно ядрени оръжия, за да взривят света 150 пъти“, но няма да бъдат „единствената страна, която не тества“ ядрени оръжия. Това заяви американският президент Доналд Тръмп в интервю пред CBS News.

„Имаме повече ядрени оръжия от други страни. Трябва да направим нещо по отношение на денуклеаризацията“, отбеляза той.

Тръмп заяви още, че е обсъдил този въпрос с китайския лидер Си Дзинпин и руския държавен глава Владимир Путин. „Имаме достатъчно ядрени оръжия, за да взривим света 150 пъти. Русия има много ядрени оръжия и Китай ще има много ядрени оръжия“, отбеляза той.

В същото време Тръмп отбеляза, че не иска САЩ „да бъдат единствената страна, която не прави изпитания“.

„Ще правим изпитания на ядрени оръжия, точно както правят другите страни. Русия тества, Китай тества, но не говорят за това. Ние сме отворено общество. Ние сме различни. Говорим за това“, сподели плановете си американският лидер.