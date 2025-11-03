НА ЖИВО
          Двете шахматни федерации няма да се обединяват

          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Българската спортна федерация по шахмат (БСФШ), която е международно призната от ФИДЕ и Европейския шахматен съюз (ЕШС), официално отказа предложението за обединение, отправено от Българската федерация по шахмат 2022 (БФШ 2022).

          Миналата седмица председателят на национално лицензираната БФШ 2022 Васил Антонов призова за подновяване на меморандума за сътрудничество между двете организации, подписан през април т.г. със съдействието на спортния министър Иван Пешев. Очакваше се това да бъде първа стъпка към окончателно обединяване на шахматната общност в България.

          Вместо това председателят на БСФШ гросмайстор Милен Василев публикува открито изявление, в което отхвърли предложението, заявявайки, че „подобен модел на обединение би представлявал заблуда спрямо ФИДЕ, ЕШС и всички членове на БСФШ“.

          „ФИДЕ окончателно отхвърли кандидатурата на БФШ 2022 за членство още през декември 2023 г. Настоящото предложение изглежда като опит да се промени едно вече необратимо решение, потвърдено и от Спортния арбитражен съд в Лозана“, подчерта Василев.

          Той допълни, че подписаният през април Меморандум е бил за равноправно партньорство, а не за отношения на подчиненост, и обвини БФШ 2022 в едностранни действия, след като организацията е получила нов лиценз без участие и съгласуване с БСФШ.

          Съдът отхвърли всички жалби срещу лиценза на шахматната федерация

          „Това действие не приближи, а отдалечи процеса на сътрудничество между нашите организации“, заяви председателят на БСФШ.

          Василев напомни, че обединителният процес е приключил още през септември 2023 г. с официалното признаване на БСФШ от ФИДЕ и ЕШС като единствен легитимен представител на България.

          Той остро разкритикува и организираното от БФШ 2022 „държавно първенство до 20 години“ в Перник, наричайки го „състезание с недопустимо ниско ниво и съмнителна легитимност“, тъй като сред участничките при девойките три от четири нямали ФИДЕ идентификатор.

          „Единствената състезателка с ФИДЕ рейтинг и победител в турнира е от клуб, членуващ в БСФШ“, подчерта Василев.

          В заключение той заяви, че единствено клубовете могат да се присъединят към структурата на БСФШ, а не обратното, тъй като това е федерацията, призната международно.

          „Ако компетентните институции не осъзнават тази правна логика, БСФШ е готова да я защити по съдебен ред. Нека не поставяме лични интереси над шахмата – нека позволим на децата и шахматистите да се развиват и да върнем България на мястото ѝ в световния шахмат“, завършва обръщението си гросмайстор Милен Василев.

          Съдът отхвърли всички жалби срещу лиценза на шахматната федерация

          Политика

          EК към Скопие: време е за българите в Конституцията

          Пламена Ганева -
          Европейската комисия призовава Северна Македония да изпълни поетия ангажимент и да включи българите в Конституцията като част от народите, които не принадлежат към мнозинството....
          Общество

          Хърватия връща задължителната военна служба – 17 години по-късно

          Дамяна Караджова -
          Хърватия възстановява задължителната военна служба, 17 години след като я премахна.
          Общество

          Тапи на АМ „Хемус“: Как аварирал камион блокира тунела „Витиня“ за часове

          Дамяна Караджова -
          Огромни задръствания блокират движението по автомагистрала „Хемус“ в района на София от няколко дни.

