Двете шахматни федерации няма да се обединяват

Българската спортна федерация по шахмат (БСФШ), която е международно призната от ФИДЕ и Европейския шахматен съюз (ЕШС), официално отказа предложението за обединение, отправено от Българската федерация по шахмат 2022 (БФШ 2022).

Миналата седмица председателят на национално лицензираната БФШ 2022 Васил Антонов призова за подновяване на меморандума за сътрудничество между двете организации, подписан през април т.г. със съдействието на спортния министър Иван Пешев. Очакваше се това да бъде първа стъпка към окончателно обединяване на шахматната общност в България.

Вместо това председателят на БСФШ гросмайстор Милен Василев публикува открито изявление, в което отхвърли предложението, заявявайки, че „подобен модел на обединение би представлявал заблуда спрямо ФИДЕ, ЕШС и всички членове на БСФШ“.

„ФИДЕ окончателно отхвърли кандидатурата на БФШ 2022 за членство още през декември 2023 г. Настоящото предложение изглежда като опит да се промени едно вече необратимо решение, потвърдено и от Спортния арбитражен съд в Лозана“, подчерта Василев.

Той допълни, че подписаният през април Меморандум е бил за равноправно партньорство, а не за отношения на подчиненост, и обвини БФШ 2022 в едностранни действия, след като организацията е получила нов лиценз без участие и съгласуване с БСФШ.

„Това действие не приближи, а отдалечи процеса на сътрудничество между нашите организации“, заяви председателят на БСФШ.

Василев напомни, че обединителният процес е приключил още през септември 2023 г. с официалното признаване на БСФШ от ФИДЕ и ЕШС като единствен легитимен представител на България.

Той остро разкритикува и организираното от БФШ 2022 „държавно първенство до 20 години“ в Перник, наричайки го „състезание с недопустимо ниско ниво и съмнителна легитимност“, тъй като сред участничките при девойките три от четири нямали ФИДЕ идентификатор.

„Единствената състезателка с ФИДЕ рейтинг и победител в турнира е от клуб, членуващ в БСФШ“, подчерта Василев.

В заключение той заяви, че единствено клубовете могат да се присъединят към структурата на БСФШ, а не обратното, тъй като това е федерацията, призната международно.