Джесика Пегула стартира по-възможно най-добрия начин финалите на WTA

Джесика Пегула надви Коко Гоф с 6-3, 6-7 (4), 6-2 в мач от груповата фаза на Финалите на WTA.

Пегула спечели изцяло американския сблъсък за два часа и 15 минути, като срещата мина през много пробиви и грешки. Гоф на практика се самоуби със 17 двойни грешки и общо 75 непредизвикани в двубоя. Тя беше пробита девет пъти.

Така Пегула потегли с победа в групата, която са още световната номер 1 Арина Сабаленка и Жасмин Паолини. Сабаленка се справи с италианката след 6-3, 6-1.

В следващите мачове от групата Гоф играе с Паолини, а Сабаленка се изправя срещу Пегула