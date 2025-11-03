НА ЖИВО
          Тенис

          Джесика Пегула стартира по-възможно най-добрия начин финалите на WTA

          В същото време фаворитката Арина Сабаленка спечели категорично срещу Жасмин Паолини с 2:0 сета

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Джесика Пегула надви Коко Гоф с 6-3, 6-7 (4), 6-2 в мач от груповата фаза на Финалите на WTA.

          Пегула спечели изцяло американския сблъсък за два часа и 15 минути, като срещата мина през много пробиви и грешки. Гоф на практика се самоуби със 17 двойни грешки и общо 75 непредизвикани в двубоя. Тя беше пробита девет пъти.

          Така Пегула потегли с победа в групата, която са още световната номер 1 Арина Сабаленка и Жасмин Паолини. Сабаленка се справи с италианката след 6-3, 6-1.

          В следващите мачове от групата Гоф играе с Паолини, а Сабаленка се изправя срещу Пегула

