      понеделник, 03.11.25
          EК към Скопие: време е за българите в Конституцията

          Пламена Ганева
          Европейската комисия призовава Северна Македония да изпълни поетия ангажимент и да включи българите в Конституцията като част от народите, които не принадлежат към мнозинството. Това се посочва в годишния доклад на ЕК за напредъка на страните кандидатки за членство в ЕС, предава Радио „Свободна Европа“.

          „Северна Македония все още не е приела необходимите конституционни изменения, въпреки поетия ангажимент,“ се казва в документа.

          В доклада се подчертава, че двустранните споразумения – включително Преспанското споразумение с Гърция и Договорът за приятелство, добросъседство и сътрудничество с Българиятрябва да бъдат прилагани добросъвестно от всички страни.

          ЕК отбелязва, че макар властите в Скопие да са продължили работа по върховенството на закона, реформата на публичната администрация и защитата на малцинствата, страната все още показва „ограничен напредък“ в съдебната система и борбата с корупцията.

          В положителен план Комисията изтъква, че Северна Македония напълно е съгласувала външната и отбранителната си политика с тази на ЕС и се е присъединила към Конвенцията за общ транзит, която улеснява търговския обмен.

          Освен това Брюксел приветства активирането на Съвета за сътрудничество между правителството и гражданското общество, но подчертава, че свободата на медиите и плурализмът остават предизвикателства.

          ЕК потвърждава, че Северна Македония ще получи допълнителни средства по Плана за растеж на Западните Балкани, като признание за частичния напредък в реформите, но настоява за по-бързо и последователно изпълнение на ангажиментите към ЕС и България.

