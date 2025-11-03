EК към Скопие: време е за българите в Конституцията

Европейската комисия призовава Северна Македония да изпълни поетия ангажимент и да включи българите в Конституцията като част от народите, които не принадлежат към мнозинството. Това се посочва в годишния доклад на ЕК за напредъка на страните кандидатки за членство в ЕС, предава Радио „Свободна Европа“.

„Северна Македония все още не е приела необходимите конституционни изменения, въпреки поетия ангажимент," се казва в документа.

В доклада се подчертава, че двустранните споразумения – включително Преспанското споразумение с Гърция и Договорът за приятелство, добросъседство и сътрудничество с България – трябва да бъдат прилагани добросъвестно от всички страни.

ЕК отбелязва, че макар властите в Скопие да са продължили работа по върховенството на закона, реформата на публичната администрация и защитата на малцинствата, страната все още показва „ограничен напредък“ в съдебната система и борбата с корупцията.

В положителен план Комисията изтъква, че Северна Македония напълно е съгласувала външната и отбранителната си политика с тази на ЕС и се е присъединила към Конвенцията за общ транзит, която улеснява търговския обмен.

Освен това Брюксел приветства активирането на Съвета за сътрудничество между правителството и гражданското общество, но подчертава, че свободата на медиите и плурализмът остават предизвикателства.

ЕК потвърждава, че Северна Македония ще получи допълнителни средства по Плана за растеж на Западните Балкани, като признание за частичния напредък в реформите, но настоява за по-бързо и последователно изпълнение на ангажиментите към ЕС и България.