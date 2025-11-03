НА ЖИВО
          - Реклама -
          ЕК ще оцени въздействието от евентуалната продажба на „Лукойл"

          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Европейската комисия е в контакт с българските власти и с представителите на други държави членки на Европейския съюз, за да направи цялостна оценка на въздействието от предложението за продажба на собствеността на „Лукойл“, съобщи говорител на Комисията по време на редовната пресконференция в Брюксел.

          Темата е особено чувствителна за България, тъй като рафинерията в Бургас е ключов енергиен обект и един от най-големите работодатели в страната.

          „Комисията е в постоянен контакт с националните власти, за да прецени всички потенциални последици от сделката,“ уточни говорителят.

          На въпрос защо „Лукойл“ все още не фигурира в списъка със санкционирани руски компании, представителят на ЕК поясни, че европейските санкции се приемат въз основа на необходимостта от ограничаване на способностите на руската военна машина и в съответствие със стратегическите интереси на Европейския съюз. За одобряването на подобни мерки е необходимо единодушие между държавите членки.

          Припомняме, че на 23 октомври САЩ наложиха санкции срещу две от най-големите руски петролни компании – „Роснефт“ и „Лукойл“, заради войната в Украйна. Три дни по-късно „Лукойл“ обяви намерение да продаде международните си активи, а на 30 октомври компанията съобщи, че е приела предложението на търговската компания „Гънвор“ (Gunvor) за покупката на „Лукойл Интернешънъл“ (Lukoil International GmbH) – дружеството, което контролира чуждестранните активи на руския петролен концерн.

