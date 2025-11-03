НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 03.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          ЕКШЪН: Психично болен нахлу въоръжен в ресторант в София (ВИДЕО)

          0
          4
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          В столичния квартал „Св. Троица“ мъж, въоръжен с нож, е нахлул в местен ресторант и е предизвикал паника сред посетителите, съобщиха очевидци. Инцидентът е станал днес следобед, докато в заведението е имало няколко клиенти, включително малки деца.

          - Реклама -

          „Моля те, моля те“ – чува се гласът на една от жените секунди преди мъжът да влезе, показва видеозапис от охранителна камера.

          На кадрите се вижда как нападателят влиза в заведението, започва да крещи и да руши – хвърля чинии по прозорците, преобръща пейки и разхвърля кош за боклук. В този момент клиентите бягат към другия край на помещението, а трима мъже се опитват да го спрат, но не се приближават, тъй като той държи нож.

          Въоръжен грабеж в „Студентски град“: 38-годишен мъж заплашил с нож касиерка Въоръжен грабеж в „Студентски град“: 38-годишен мъж заплашил с нож касиерка

          След краткия изблик на агресия мъжът напуска заведението, а малко по-късно е арестуван от полицията.

          Жители от квартала посочват, че нападателят, известен в района като Сашко, от години проявява агресия на публични места. По техни думи той е бил многократно настаняван за лечение заради психични проблеми, но след време отново е освобождаван.

          „С всеки следващ път става по-опасен“, казват съседи, притеснени, че случаят можеше да завърши с трагедия.

          По случая е образувано досъдебно производство, а мъжът е отведен за медицинска и психиатрична оценка.

          В столичния квартал „Св. Троица“ мъж, въоръжен с нож, е нахлул в местен ресторант и е предизвикал паника сред посетителите, съобщиха очевидци. Инцидентът е станал днес следобед, докато в заведението е имало няколко клиенти, включително малки деца.

          - Реклама -

          „Моля те, моля те“ – чува се гласът на една от жените секунди преди мъжът да влезе, показва видеозапис от охранителна камера.

          На кадрите се вижда как нападателят влиза в заведението, започва да крещи и да руши – хвърля чинии по прозорците, преобръща пейки и разхвърля кош за боклук. В този момент клиентите бягат към другия край на помещението, а трима мъже се опитват да го спрат, но не се приближават, тъй като той държи нож.

          Въоръжен грабеж в „Студентски град“: 38-годишен мъж заплашил с нож касиерка Въоръжен грабеж в „Студентски град“: 38-годишен мъж заплашил с нож касиерка

          След краткия изблик на агресия мъжът напуска заведението, а малко по-късно е арестуван от полицията.

          Жители от квартала посочват, че нападателят, известен в района като Сашко, от години проявява агресия на публични места. По техни думи той е бил многократно настаняван за лечение заради психични проблеми, но след време отново е освобождаван.

          „С всеки следващ път става по-опасен“, казват съседи, притеснени, че случаят можеше да завърши с трагедия.

          По случая е образувано досъдебно производство, а мъжът е отведен за медицинска и психиатрична оценка.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Италия и Франция се присъединиха към Белгия срещу предаването на замразените руски активи на Украйна

          Иван Христов -
          Италия и Франция, следвайки Белгия, се противопоставят на прехвърлянето на замразени руски активи на Украйна като част от „репарационен заем“, съобщи вестник Corriere della...
          Инциденти

          Шофьор с над 1,2 промила алкохол помете 6 коли в центъра на София

          Дамяна Караджова -
          Истински екшън се разигра в центъра на столицата. Шофьор на луксозен автомобил помете шест паркирани коли на булевард „Витоша“ №94
          Инциденти

          ИЗВЪНРЕДНО: Инцидент в ТЕЦ „Бобов дол“, работник е в тежко състояние

          Никола Павлов -
          41-годишен работник е тежко пострадал при трудова злополука в цех на ТЕЦ „Бобов дол“, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал на 31 октомври, като обстоятелствата...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions