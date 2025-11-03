ЕКШЪН: Психично болен нахлу въоръжен в ресторант в София (ВИДЕО)

В столичния квартал „Св. Троица“ мъж, въоръжен с нож, е нахлул в местен ресторант и е предизвикал паника сред посетителите, съобщиха очевидци. Инцидентът е станал днес следобед, докато в заведението е имало няколко клиенти, включително малки деца.

„Моля те, моля те“ – чува се гласът на една от жените секунди преди мъжът да влезе, показва видеозапис от охранителна камера.

На кадрите се вижда как нападателят влиза в заведението, започва да крещи и да руши – хвърля чинии по прозорците, преобръща пейки и разхвърля кош за боклук. В този момент клиентите бягат към другия край на помещението, а трима мъже се опитват да го спрат, но не се приближават, тъй като той държи нож.

След краткия изблик на агресия мъжът напуска заведението, а малко по-късно е арестуван от полицията.

Жители от квартала посочват, че нападателят, известен в района като Сашко, от години проявява агресия на публични места. По техни думи той е бил многократно настаняван за лечение заради психични проблеми, но след време отново е освобождаван.

„С всеки следващ път става по-опасен“, казват съседи, притеснени, че случаят можеше да завърши с трагедия.

По случая е образувано досъдебно производство, а мъжът е отведен за медицинска и психиатрична оценка.