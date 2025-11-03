Еврото ще направи България по-силна, увери Домбровскис

Пътят на България към еврото е белязан от стабилен напредък, постигнат с упорит и постоянен труд, заяви европейският комисар Валдис Домбровскис в лекция пред студенти от Университета за национално и световно стопанство (УНСС).

„Преходът от лева към еврото не е просто промяна на парите, а стратегическа повратна точка за бъдещето на България,“ подчерта Домбровскис. - Реклама -

Според него приемането на еврото ще засили икономическата стабилност и геополитическата тежест на страната, като я позиционира по-тясно в сърцето на европейската интеграция.

Еврокомисарят припомни, че България вече покрива всички критерии за присъединяване към еврозоната, включително нисък държавен дълг (25% от БВП) и дефицит под 3%.

„България заслужи своето място в еврозоната. Икономиката ѝ е достатъчно стабилна и гъвкава, за да поема предизвикателства,“ заяви той.

Домбровскис отбеляза, че членството в еврозоната ще донесе по-ниски лихви, по-добър достъп до капитал, по-висока конкурентоспособност и по-широк достъп до пазари с над 340 милиона потребители.

Той предупреди, че фискалната дисциплина и икономическите реформи трябва да останат водещи, за да може страната да извлече максимални ползи от новата валута.

„Поддържането на дисциплина и устойчивост ще разшири ползите от членството в еврозоната – особено в борбата с корупцията, подобряването на бизнес средата и инвестициите в умения,“ каза Домбровскис.

В заключение еврокомисарят подчерта, че приемането на еврото е не просто икономически, а исторически избор: