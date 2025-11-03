Франция заплашва да забрани Shein заради продажбата на секс кукли с детски облик

Френският министър на финансите заплаши, че ще забрани дейността на Shein в страната, ако азиатският гигант за електронна търговия отново започне да продава кукли с детски облик и сексуален характер — само дни преди компанията да открие първия си физически магазин в Париж, предаде АФП.

- Реклама -

Предупреждението последва доклад на френската служба за борба с измамите, според който Shein е продавала „кукли с детски вид“ с вероятно порнографско съдържание. Френският всекидневник Le Parisien публикува снимка на една от куклите, предлагани на платформата, придружена от откровено сексуално описание.

Куклата била с височина около 80 сантиметра и държала плюшено мече.

Малко след изявлението на надзорния орган Shein обяви, че въпросните артикули са изтеглени от платформата и че е започнало вътрешно разследване.

Министърът на финансите Ролан Лескюр предупреди, че ще предприеме стъпки за забрана на компанията на френския пазар, ако тези продукти се появят отново онлайн. „Тези ужасяващи артикули са незаконни,“ заяви той пред телевизия BFMTV, обещавайки съдебно разследване.

Shein не отговори веднага на запитването за коментар.

Висшият комисар по въпросите на детството Сара Ел Хаири съобщи, че се разследват няколко интернет сайта, след като френски медии разкриха, че платформата AliExpress също е предлагала подобни кукли. AliExpress заяви, че е премахнала незабавно продуктите от сайта си.

Активистът Арно Гале, който води борба срещу сексуалното насилие над деца, обвини Shein, че продължава да предлага въпросните кукли на страниците си за други държави. Това твърдение засега не може да бъде независимо потвърдено. „Необходимо е само VPN, за да ги поръчате и доставите във Франция,“ каза Гале, добавяйки, че подобни надуваеми кукли са били открити в дома на осъдения френски педофил Жоел льо Скуарнек.

През май френски съд осъди пенсионирания хирург на 20 години затвор, след като той призна, че е изнасилил или сексуално малтретирал 298 пациенти между 1989 и 2014 година — случай, който шокира страната.

Shein се готви да отвори първия си физически магазин в света в престижния универсален магазин BHV Marais в центъра на Париж — ход, който предизвика обществено възмущение във Франция.

Фредерик Мерлен, директор на компанията, притежаваща BHV, заяви, че продажбата на кукли с детски вид е „недопустима“, но защити решението си да позволи присъствието на Shein в магазина. „В магазина ще се продават единствено дрехи и артикули, създадени директно от Shein за BHV,“ уточни той.

Компанията със седалище в Сингапур, основана първоначално в Китай, отдавна е подлагана на критики заради условията на труд във фабриките си и заради екологичните последици от своя модел на ултрабърза мода.

Някои марки вече изтеглиха продуктите си от BHV Marais след обявяването на партньорството.

Франция вече е глобявала Shein три пъти през 2025 г. с общо 191 милиона евро. Санкциите са наложени за нарушения, свързани с онлайн „бисквитки“, подвеждаща реклама, невярна информация и неспазване на изискванията за деклариране на пластмасови микрофибри в продуктите ѝ.

Европейската комисия също разследва Shein за рискове, свързани с незаконни продукти, докато Европейският парламент вече одобри законодателство, целящо да ограничи екологичния отпечатък на бързата мода.