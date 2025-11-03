Футболни резултати от неделя

В неделния ден се изиграха редица интересни мачове от топ-европейските футболни първенства. В Англия Манчестър Сити победи Борнемут с 3:1, със същия резултат в Испания Барселона триумфира над Елче. На Апенините Интер се измъкна в последната минута срещу Верона, а голямото дерби бе за Милан, победил минимално Рома.
Англия – Премиър Лийг:
Уест Хям – Нюкясъл 3:1
Манчестър Сити – Борнемут 3:1
Испания – Ла Лига:
Леванте – Селта Виго 1:2
Алавес – Еспаньол 2:1
Барселона – Елче 3:1
Бетис – Майорка 3:0
Германия – Бундеслига:
Кьол – Хамбургер 4:1
Волфсбург – Хофенхайм 2:3
Италия – Серия А:
Верона – Интер 1:2
Фиорентина – Лече 0:1
Торино – Пиза 2:2
Парма – Болоня 1:3
Милан – Рома 1:0
Франция – Лига 1:
Рен – Страсбург 4:1
Ланс – Лориен 3:0
Лил – Анже 1:0
Нант – Мец 0:2
Тулуза – Льо Авър 0:0
Брест – Лион 0:0
Туриця- Супер Лига:
Коняспор – Самсунспор 1:3
Кайзероспор – Касъмпаша 3:2
Бешикташ – Фенербахче 2:3
Нидерландия – Ередивизие:
Хераклес – Цволе 8:2
Грьонинген – Твенте 1:1
Спарта Ротердам АЗ Алкмаар 0:1
Утрехт – НЕК Ниймеген 1:0
Португалия – Премиейра Лига:
АВС – Тондфела 2:2
Аруока – Морейрензе 0:1
Порто – Брага 2:1