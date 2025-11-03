Футболни резултати от неделя

В неделния ден се изиграха редица интересни мачове от топ-европейските футболни първенства. В Англия Манчестър Сити победи Борнемут с 3:1, със същия резултат в Испания Барселона триумфира над Елче. На Апенините Интер се измъкна в последната минута срещу Верона, а голямото дерби бе за Милан, победил минимално Рома.

Англия – Премиър Лийг:

Уест Хям – Нюкясъл 3:1

Манчестър Сити – Борнемут 3:1

Испания – Ла Лига:

Леванте – Селта Виго 1:2

Алавес – Еспаньол 2:1

Барселона – Елче 3:1

Бетис – Майорка 3:0

Германия – Бундеслига:

Кьол – Хамбургер 4:1

Волфсбург – Хофенхайм 2:3

Италия – Серия А:

Верона – Интер 1:2

Фиорентина – Лече 0:1

Торино – Пиза 2:2

Парма – Болоня 1:3

Милан – Рома 1:0

Франция – Лига 1:

Рен – Страсбург 4:1

Ланс – Лориен 3:0

Лил – Анже 1:0

Нант – Мец 0:2

Тулуза – Льо Авър 0:0

Брест – Лион 0:0

Туриця- Супер Лига:

Коняспор – Самсунспор 1:3

Кайзероспор – Касъмпаша 3:2

Бешикташ – Фенербахче 2:3

Нидерландия – Ередивизие:

Хераклес – Цволе 8:2

Грьонинген – Твенте 1:1

Спарта Ротердам АЗ Алкмаар 0:1

Утрехт – НЕК Ниймеген 1:0

Португалия – Премиейра Лига:

АВС – Тондфела 2:2

Аруока – Морейрензе 0:1

Порто – Брага 2:1