      понеделник, 03.11.25
          Футболни резултати от неделя

          Победи за Манчестър Сити, Барселона, Интер, Милан, Лил, Фенербахче, Порто

          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          В неделния ден се изиграха редица интересни мачове от топ-европейските футболни първенства. В Англия Манчестър Сити победи Борнемут с 3:1, със същия резултат в Испания Барселона триумфира над Елче. На Апенините Интер се измъкна в последната минута срещу Верона, а голямото дерби бе за Милан, победил минимално Рома.

          Англия – Премиър Лийг:

          Уест Хям – Нюкясъл 3:1

          Манчестър Сити – Борнемут 3:1

          Испания – Ла Лига:

          Леванте – Селта Виго 1:2

          Алавес – Еспаньол 2:1

          Барселона – Елче 3:1

          Бетис – Майорка 3:0

          Германия – Бундеслига:

          Кьол – Хамбургер 4:1

          Волфсбург – Хофенхайм 2:3

          Италия – Серия А:

          Верона – Интер 1:2

          Фиорентина – Лече 0:1

          Торино – Пиза 2:2

          Парма – Болоня 1:3

          Милан – Рома 1:0

          Франция – Лига 1:

          Рен – Страсбург 4:1

          Ланс – Лориен 3:0

          Лил – Анже 1:0

          Нант – Мец 0:2

          Тулуза – Льо Авър 0:0

          Брест – Лион 0:0

          Туриця- Супер Лига:

          Коняспор – Самсунспор 1:3

          Кайзероспор – Касъмпаша 3:2

          Бешикташ – Фенербахче 2:3

          Нидерландия – Ередивизие:

          Хераклес – Цволе 8:2

          Грьонинген – Твенте 1:1

          Спарта Ротердам АЗ Алкмаар 0:1

          Утрехт – НЕК Ниймеген 1:0

          Португалия – Премиейра Лига:

          АВС – Тондфела 2:2

          Аруока – Морейрензе 0:1

          Порто – Брага 2:1

          - Реклама -

          Алекс Николов с трети успех от четири мача в Италия

          Николай Минчев -
          Световният вицешампион Александър Николов и отборът на Кучине Лубе (Чивитанова) постигнаха трети успех за новия сезон в италианската Суперлига. Играчите на Джампаоло Медей се...
          Дяволът се върна на точния път и се окичи във вълча кожа

          Станимир Бакалов -
          Милан победи Рома на „Сан Сиро“ с 1:0 в дербито на 10-ия кръг в Серия А, благодарение на гол на Страхиня Павлович. С този...
          Барселона би Елче, Ламин Ямал си припомни какво е гол от игра

          Станимир Бакалов -
          Барселона победи Елче с 3:1 на Олимпийския стадион „Луис Компанис“ в мач от 11-ия кръг на Ла Лига. „Блаугранас“ събраха 25 точки на второто...

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

