Георги Киряков: Няма индикации за предсрочни избори, но вратичката винаги е отворена

Това каза политологът Георги Киряков, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
- Реклама -
Политологът обясни, че това дали ще има предсрочни избори у нас не зависи обаче от президента, а от партиите в Народното събрание и особено от управляващите такива, а те били устойчиви и работели успешно заедно.
Киряков коментира и днешния протест срещу приемането на едрото. По думите му е нормално, че тези протести вече събират само няколко стотин души, защото като цяло обществото вече приемало влизането у нас на единната валута.
Според госта прокуратурата у нас не функционира, въпреки това все още демократичният ред е запазен, но решенията се вземат непрозрачно. Той посочи, че у нас има две опозиции, които не могат да работят заедно. Европейската опозиция обаче била ялова, защото приема част от политиките на сегашното управление.
Това каза политологът Георги Киряков, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
- Реклама -
Политологът обясни, че това дали ще има предсрочни избори у нас не зависи обаче от президента, а от партиите в Народното събрание и особено от управляващите такива, а те били устойчиви и работели успешно заедно.
Киряков коментира и днешния протест срещу приемането на едрото. По думите му е нормално, че тези протести вече събират само няколко стотин души, защото като цяло обществото вече приемало влизането у нас на единната валута.
Според госта прокуратурата у нас не функционира, въпреки това все още демократичният ред е запазен, но решенията се вземат непрозрачно. Той посочи, че у нас има две опозиции, които не могат да работят заедно. Европейската опозиция обаче била ялова, защото приема част от политиките на сегашното управление.