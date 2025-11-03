Георги Киряков: Няма индикации за предсрочни избори, но вратичката винаги е отворена

„Президентът даде ясна заявка, че ще създаде своя партия „

Това каза политологът Георги Киряков, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Политологът обясни, че това дали ще има предсрочни избори у нас не зависи обаче от президента, а от партиите в Народното събрание и особено от управляващите такива, а те били устойчиви и работели успешно заедно.

Киряков коментира и днешния протест срещу приемането на едрото. По думите му е нормално, че тези протести вече събират само няколко стотин души, защото като цяло обществото вече приемало влизането у нас на единната валута.

„Сменяме само контрола от БНБ към ЕЦБ. Смятам, че контролът на ЕЦБ е по-добър, защото българските политици често се изпокарват до такава степен, че създават паника“, каза още гостът.

Според госта прокуратурата у нас не функционира, въпреки това все още демократичният ред е запазен, но решенията се вземат непрозрачно. Той посочи, че у нас има две опозиции, които не могат да работят заедно. Европейската опозиция обаче била ялова, защото приема част от политиките на сегашното управление.