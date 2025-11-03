Германия ще намали разходите за електроенергия за индустрията от януари

Германия планира да стартира програма за облекчаване на енергийните разходи за най-енергоемките производители още от януари, като част от усилията си за съживяване на промишлеността и възстановяване на икономическата мощ на Европа, съобщи министърът на икономиката Катерина Райхе, цитирана от AFP.

- Реклама -

Сектори като химическата и стоманодобивната промишленост отдавна се оплакват от високите цени на електроенергията, които поставят германските предприятия в неблагоприятна конкурентна позиция спрямо производителите от Азия и САЩ.

„Предполагам, че ще въведем индустриалната цена на електроенергията от 1 януари 2026 г. Намираме се в последния етап на преговорите с Европейската комисия,“ заяви Райхе по време на конференция в Берлин.



Правителството на канцлера Фридрих Мерц, дошло на власт през май, се ангажира да намали разходите на бизнеса, за да спре отлива на индустриални инвестиции от страната след две поредни години на рецесия.

Според изданието Handelsblatt, предложената схема може да струва на германската държава до 4,5 милиарда евро за три години, като около 2000 компании ще могат да се възползват. Очаква се субсидираната цена на електроенергията да бъде 5 евроцента за киловатчас – значително под средните пазарни нива.

За да бъде приложен планът, Берлин ще трябва да получи разрешение от Европейската комисия за изключение от правилата за държавна помощ, които по принцип забраняват национални субсидии, освен когато се касае за защита на стратегически индустрии.

„По-ниските цени на електроенергията ще бъдат ключови за конкурентоспособността на стоманодобивния сектор,“ подчерта Райхе.



На 6 ноември в Берлин ще се проведат кризисни преговори за бъдещето на стоманодобивната промишленост, изправена пред сериозна конкуренция от по-евтини азиатски производители.

Според плана, фирмите, които получат субсидии, ще трябва да инвестират в технологии за намаляване на въглеродните емисии. Въпреки това, част от експертите предупреждават, че подобна схема може да забави прехода към зелена енергия и да не обхване домакинствата, които също страдат от високите сметки.

След като Русия намали доставките на евтин газ през 2022 г. заради войната в Украйна, енергийните цени в Германия скочиха рязко. Въпреки че Берлин успя да осигури алтернативни източници на енергия, цените все още остават значително по-високи спрямо нивата отпреди конфликта.